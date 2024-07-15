Цей колекційний автомобіль явно приглянеться тому, хто захоплюється автентичністю старих машин, або влаштовує екскурсії для туристів чи закоханих пар. Але для такого експоната знадобиться просторий гараж.

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Що відомо про цю машину

В оголошенні зазначено, що деякі частини автомобіля не є автентичними. Перш за все, машина в її нинішньому стані складена з двох різних Ford Model A. Імовірно, обидві були не в найкращому стані, тому власники розібрали одну з них і поставили деталі на другу. Крім того, все це тримається на виготовленій на замовлення новій рамі зі сталевих труб.

Автомобіль також є настільки довгим, що потребує двох карданних валів .

. Він має безліч полірованих деталей та хромованих аксесуарів і працює в парі з триступінчастим автоматом C6 з власним масляним радіатором, що приводиться в дію за допомогою підлогового перемикача.

Підвіска — це нерівномірні по довжині А-образні важелі та котушки спереду, а ззаду ще щось, що утримує 9-дюймові задні колеса.

Цікаво, що і водійська кабіна, і семимісний пасажирський салон обладнані кондиціонерами, а скляна панель розділяє їх, щоб повітря не змішувалося.

Екстер'єр автомобіля та його салон / Фото Craigslist

Ще одна цікава деталь полягає в тому, що передня частина автомобіля є абсолютно неприкритою. Все, що зазвичай повинне знаходитися під капотом – мотор, дроти і трубки, клаксон та інше – розміщене у відкритому доступі, навіть не за склом.

Згідно з оголошенням, пробіг становить 6 500 миль. Ми також можемо дізнатися про загальний стан. На фотографіях зображений чистий і, очевидно, добре зібраний автомобіль, який не потребує нічого, окрім повороту ключа, щоб сісти за кермо.

Колись він був частиною колекції автомобілів Volo, про що свідчить сертифікат, доданий до галереї знімків. Тепер за нього просять 59 000 доларів.

Дрібні деталі Ford Model A / Фото Craigslist

Автор оголошення зазначає, що цей автомобіль "виграв багато шоу і є абсолютно унікальним". Судячи з усього, з ним він брав участь у різних фестивалях і конкурсах.

Зараз транспортний засіб, розташований у місті Сан-Хосе, Каліфорнія.

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