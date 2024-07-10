Lamborghini та Bentley відомого репера, розфарбовані наче дитячі малюнки, виставили на аукціон

Влада США конфіскувала дві машини у репера 6ix9ine, якого підозрюють у низці злочинів, у тому числі фізичному насиллі проти жінок та замовних нападах на інших реперів. Тепер ці автівки, жахливо перефарбовані у кислотні кольори, будуть продані на аукціоні.

Чому продають автомобілі

Згідно з документами, які потрапили до рук американських журналістів, 29 листопада суд заарештував усі активи 6ix9ine, щоб задовольнити рішення про відшкодування завданої репером шкоди. За кілька днів до того, 22 листопада 2023 року, суддя підписав рішення, що зобов'язує 6ix9ine виплатити потерпілій Алексіс Салаберріос 9 825 000 доларів за травми, яких вона зазнала від дій бруклінського репера.

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Тож тепер служба внутрішніх доходів США виставляє на аукціон Lamborghini Urus 2019 року випуску та Bentley Continenta 2017 року випуску. Податкова вилучила транспортні засоби та інші особисті речі репера у квітні 2024 року. Вони продаватимуться на сайті GSAAuctions.gov. Стартова ціна кожного з автомобілів становить 20 000 доларів.

Обидві машини зазнали змін. Раніше на YouTube з'являлися відео, де блогер TPT Foreigns займався тюнінгом автівок: на них наклеїли плівку кислотно-зеленого та синього кольорів, а потім нанесли великі клякси фарби, наче машину обстріляли з рушниці для пейнтболу або закидали повітряними кульками з фарбою.

Машини репера 6ix9ine, які будуть продані на аукціоні / Фото GSA Auctions

Continental продається з невеликим пробігом. Окрім жахливого обгортання, є також пошкодження. Лобове скло і обидва бокових вікна виглядають так, ніби їх вдарили чимось тупим, наприклад, бейсбольною битою. Дах кабріолета має три прорізи – схоже, його проткнули ножем. Салон, як зазначається, залишився в порядку.

Urus у набагато кращому стані і, окрім ще одного жахливого обгортання, не має видимих ознак пошкоджень. Він має дещо більший пробіг.

Поки що торги дійшли до 75 100 доларів за Urus і 55 100 доларів за Continental. Якщо ці ціни збережуться, то можна буде сказати, що репер віддасть автівки фактично задарма, оскільки Continental Speeds з аналогічним пробігом може легко коштувати від 80 000 доларів до шестизначної цифри. Urus оцінюється в 170 000-180 000 доларів з таким пробігом.