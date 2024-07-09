Що сталося

У 2022 році Феліпе Вільярреал придбав помаранчевий Ford Mustang Shelby GT500 2020 року випуску в автосалоні в Лас-Вегасі за 90 000 доларів. Він каже, що це був автомобіль його мрії. Невдовзі після купівлі Вільярреал опинився у фінансовій скруті та потребував грошей. Саме тоді він вирішив продати GT500 на аукціоні.

Дивіться також 5 автомобілів, які виявилися найбільш непотрібними покупцям у 2024 році

У жовтні 2023 року Вільярреал підписав угоду з Hovey Motorcars у Бурне про продаж автомобіля на умовах консигнації (коли вживаний товар передається іншій стороні на реалізацію, але до моменту продажу лишається у власності людини). Вільярреал розповів, що цей дилерський центр існує вже багато років і спеціалізується на роботі з автомобілями "високого класу".

Виходячи з їхньої історії та досвіду роботи з цими дорогими автомобілями, я вирішив, що це хороший варіант. Автомобіль був припаркований на підлозі автосалону, як ми і домовлялися. Тест-драйвів не було,

– каже Вільярреал.

Майже через місяць власнику машини зателефонували з Hovey Motorcars і сказали, що у них є "хороші і погані новини". Однак це були лише погані новини. У Hovey заявили, що втратили автомобіль у результаті шахрайської оборудки і не мають грошей, а "шахрайський покупець" уже забрав GT500.

У заяві для ЗМІ власник Hovey Motorcars описав те, що сталося, дивним чином, назвавши свій дилерський центр такою ж жертвою цієї афери.

20 жовтня 2023 року підозрюваний здійснив перший внесок у розмірі 10 000 доларів за автомобіль.

Далі він оформив автостраховку і згодом отримав дозвіл на отримання кредиту для фінансування решти суми.

Через п'ять днів після внесення першого внеску і через день після завершення кредитної операції компанія Hovey Motorcars отримала листа, в якому повідомлялося, що перший внесок був здійснений з використанням викраденої кредитної картки.

"Ми негайно повідомили про це в поліцію міста Берн. Попри наші старанні зусилля і двадцятишестирічний досвід ведення бізнесу, в цьому випадку ми стали жертвами крадіжки і шахрайства", – заявив дилер.

Дивіться також Чиста краса: цей розкішний Maserati вийде в ексклюзивному винному кольорі

Всі надії на страхування

Вільярреал каже, що він пішов до дилера, очікуючи, що або його страховка, або страховка дилера покриє втрату автомобіля. Тоді в Hovey сказали Вільярреалу, що йому потрібно подати заяву в страхову компанію, оскільки в контракті, який він підписав, зазначено, що Вільярреал має "страховку з повним покриттям" і визнає, що несе "повну відповідальність за всі пошкодження, ремонт та/або крадіжку, які можуть статися зі згаданим автомобілем".

Hovey Motorcars заявляє, що їхня страховка не покриває втрату автомобіля, оскільки вони не були його власниками.

А в страховці Вільярреала є пункт про те, що вона не покриває консигнаційні продажі.

Зараз Вільярреал застряг у виплаті решти кредиту в 60 000 доларів за машину, якої у нього більше немає.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.