Что произошло

В 2022 году Фелипе Вильярреал приобрел оранжевый Ford Mustang Shelby GT500 2020 года выпуска в автосалоне в Лас-Вегасе за 90 000 долларов. Он говорит, что это был автомобиль его мечты. Вскоре после покупки Вильярреал оказался в финансовых затруднениях и нуждался в деньгах. Именно тогда он решил продать GT500 на аукционе.

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В октябре 2023 Вильярреал подписал соглашение с Hovey Motorcars в Бурне о продаже автомобиля на условиях консигнации (когда подержанный товар передается другой стороне на реализацию, но до момента продажи остается в собственности человека). Вильярреал рассказал, что этот дилерский центр существует уже много лет и специализируется на работе с автомобилями "высокого класса".

Исходя из их истории и опыта работы с этими дорогими автомобилями, я решил, что это хороший вариант. Автомобиль был припаркован на полу автосалона, как мы и договаривались. Тест-драйвов не было,

– говорит Вильярреал.

Почти через месяц владельцу машины позвонили из Hovey Motorcars и сказали, что у них есть "хорошие и плохие новости". Однако это были лишь плохие новости. В Hovey заявили, что потеряли автомобиль в результате мошеннической сделки и не имеют денег, а "мошеннический покупатель" уже забрал GT500.

В заявлении для СМИ владелец Hovey Motorcars описал то, что произошло, странным образом, назвав свой дилерский центр такой же жертвой этой аферы.

20 октября 2023 года подозреваемый совершил первый взнос в размере 10 000 долларов за автомобиль.

Далее он оформил автостраховку и впоследствии получил разрешение на получение кредита для финансирования остальной суммы.

Через пять дней после внесения первого взноса и через день после завершения кредитной операции компания Hovey Motorcars получила письмо, в котором сообщалось, что первый взнос был осуществлен с использованием похищенной кредитной карты.

"Мы немедленно сообщили об этом в полицию города Берн. Несмотря на наши усердные усилия и двадцатишестилетний опыт ведения бизнеса, в этом случае мы стали жертвами кражи и мошенничества", – заявил дилер.

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Все надежды на страхование

Вильярреал говорит, что он пошел к дилеру, ожидая, что либо его страховка, либо страховка дилера покроет потерю автомобиля. Тогда в Hovey сказали Вильярреалу, что ему нужно подать заявление в страховую компанию, поскольку в контракте, который он подписал, указано, что Вильярреал имеет "страховку с полным покрытием" и признает, что несет "полную ответственность за все повреждения, ремонт и/или кражу, которые могут произойти с упомянутым автомобилем".

Hovey Motorcars заявляет, что их страховка не покрывает потерю автомобиля, поскольку они не были его владельцами.

А в страховке Вильярреала есть пункт о том, что она не покрывает консигнационные продажи.

Сейчас Вильярреал застрял в выплате оставшейся части кредита в 60 000 долларов за машину, которой у него больше нет.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.