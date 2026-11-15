Вперше космічний корабель Starship повернувся з орбіти на стартовий майданчик: чому це важливо

14 листопада космічний корабель Starship компанії SpaceX після 22,5 години на орбіті Землі вперше повернувся на стартовий майданчик. Його спіймали спеціальні механічні маніпулятори стартової вежі. Це важливий крок у розробці багаторазової ракети.

Як пише Reuters, корабель заввишки 52 метри з'явився з-за хмар над космодромом SpaceX у Техасі. Він знову запустив двигуни, розвернувся у вертикальне положення та почав повільно опускатися до стартової вежі. Її механічні маніпулятори захопили корабель і втримали його над землею.

Чим важливе поверення космічного корабля на Землю?

Після повернення з космосу корпус Starship був обпалений через високу температуру під час проходження атмосфери. Коли двигуни вимкнулися, корабель залишився нерухомо висіти в захватах вежі. Це була найдовша місія Starship на той момент.

Представник місії SpaceX Ден Хуот назвав успішне повернення корабля важливим досягненням у розвитку космічних польотів.

Ракета Super Heavy, яка є нижнім ступенем системи, вивела Starship у космос у п'ятницю, 13 листопада. Запуск відбувся з космодрому SpaceX у Техасі. Однак сам прискорювач не зміг повернутися на стартовий майданчик приблизно через 10 хвилин після запуску. Тому компанії не вдалося вперше повернути обидві частини ракети під час однієї місії.

Водночас верхній ступінь Starship успішно повернувся після 14 обертів навколо Землі, які тривали 22,5 години.

Ілон Маск розраховує, що Starship стане основою майбутніх космічних запусків SpaceX. Компанія планує використовувати його для запуску супутників Starlink, розміщення центрів обробки даних на орбіті, польотів людей на Місяць і майбутніх місій на Марс.

У п'ятницю ввечері Starship вивів на орбіту 26 супутників Starlink. Корабель перебував на висоті близько 260 кілометрів.

Наступного дня він увімкнув один із двигунів, щоб розпочати повернення на Землю над Тихим океаном. Під час входу в атмосферу швидкість Starship сягала близько 27 тисяч кілометрів на годину. Через тертя об повітря корпус нагрівався до дуже високих температур, а корабель поступово сповільнювався.

SpaceX прагне зробити Starship повністю багаторазовою ракетою, яку можна буде запускати в космос і повертати на Землю з мінімальним ремонтом.

Успішне повернення Starship стало важливим кроком до цієї мети. Однак компанії ще потрібно навчитися повертати обидва ступені ракети та повторно використовувати теплозахисний екран, який захищає корабель від високих температур під час входу в атмосферу.

На розробку Starship SpaceX витратила понад 15 мільярдів доларів. Ще 3,2 мільярда доларів компанія отримала від NASA за контрактом на створення корабля для висадки людей на Місяць у межах програми Artemis.

NASA розраховує, що Starship та посадковий модуль компанії Blue Origin зможуть здійснити пілотовані польоти до Місяця у 2028 році.

До того часу SpaceX також має випробувати передавання палива між ракетами на орбіті. Це необхідно для польотів за межі навколоземного простору.