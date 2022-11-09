Старий комп'ютер із хакерських легенд знайшли в підвалі пенсіонерів – таких усього 45

Користувач Reddit знайшов легендарний комп'ютер у підвалі своїх бабусі й дідуся. Машина, яка є предметом хакерської легенди – одна з 45, зроблених у Європі в 1956 році.

Німецький користувач Reddit написав про дуже рідкісний 66-річний комп'ютер Librascope LGP-30. Ця раритетна машина була розроблена Стеном Френкелем в Каліфорнійському технологічному інституті в 1954 році. На той час комп'ютер продавався в роздріб за 47 000 доларів США (близько 512 866 доларів сьогодні, з урахуванням інфляції) і важив 800 фунтів.

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Що відомо

У часи своєї актуальності його вважали "невеликим комп'ютером". Його розміри – близько 44×33×26 дюймів.

LGP-30 включав 113 вакуумних ламп, 1450 твердотільних діодів і пам'ять на магнітному барабані, що обертався й міг зберігати 4069 31-бітних слів (що еквівалентно приблизно 15,8 сучасним кілобайтам).



Комп'ютер Librascope General Purpose 30 / Фото c-wizz

Поряд з основним блоком LGP-30, зберігалася консоль у стилі друкарської машинки Flexowriter (використовувалася для введення і виведення даних з машини) і те, що виглядає як пристрій для зчитування паперових стрічок для зовнішнього зберігання даних.

LGP-30 є частиною старої хакерської легенди. Крім того, він описаний в епопеї "Історія Мела", вперше опублікованій у 1983 році. Також, як вважається, Едвард Лоренц, розробив теорію хаосу (і "ефект метелика") в результаті метеорологічних експериментів, проведених саме на цій машині.

Цікаво, що автор оригінального допису не знає, що цей комп'ютер та сі інші, які він знайшов, робили в підвалі його бабусі та дідуся.