Немецкий пользователь Reddit написал об очень редком 66-летнем компьютере Librascope LGP-30. Эта раритетная машина была разработана Стеном Френкелем в Калифорнийском технологическом институте в 1954 году. К тому времени компьютер продавался в розницу за 47 000 долларов США (около 512 866 долларов сегодня, с учетом инфляции) и весил 800 фунтов.

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Что известно

Во времена своей актуальности его считали "небольшим компьютером". Его размеры – около 44×33×26 дюймов.

LGP-30 включал 113 вакуумных ламп, 1450 твердотельных диодов, память на вращающемся магнитном барабане и мог хранить 4069 31-битных слов (что эквивалентно примерно 15,8 современным килобайтам).



Компьютер Librascope General Purpose 30 / Фото c-wizz

Рядом с основным блоком LGP-30, хранилась консоль в стиле печатной машинки Flexowriter (использовалась для ввода и вывода данных из машины) и то, что выглядит как устройство для считывания бумажных лент для внешнего хранения данных.

LGP-30 является частью старой хакерской легенды. Кроме того, он описан в эпопее "История Мела", впервые опубликованной в 1983 году. Также, как считается, Эдвард Лоренц разработал теорию хаоса (и "эффект бабочки") в результате метеорологических экспериментов, проведенных именно на этой машине.

Интересно, что автор оригинального сообщения не знает, что этот компьютер и другие, которые он нашел, делали в подвале его бабушки и дедушки.