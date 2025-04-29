Останні оновлення ChatGPT викликали шквал критики через надмірну ввічливість і підлабузництво. Навіть CEO компанії OpenAI Сем Альтман каже, що з новою особистістю щось не так. Користувачі масово скаржаться через надміру милий тон, який лише дратує замість того, щоб допомагати.

Занадто милий ChatGPT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що після останніх оновлень ChatGPT може дратувати своєю поведінкою. За його словами, модель GPT-4o – найновіша версія мовного рушія, який лежить в основі ChatGPT – почала демонструвати занадто підлабузницьку та дратівливу поведінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Обидві нові моделі штучного інтелекту OpenAI галюцинують більше, ніж їхні попередники

Після численних скарг користувачів на "токсичну позитивність", яка просочилася в кожну відповідь чат-бота, Альтман опублікував допис, у якому підтвердив проблему. Він також зазначив, що, хоча в новому стилі спілкування є й позитивні риси, команда OpenAI вже працює над виправленням, щоб трохи змінити тон, з яким ШІ звертається до користувачів. За його словами, деякі зміни вже були запроваджені, а інші мають з’явитися протягом тижня.

Видання Futurism, коментуючи ситуацію зі свого боку, порівняло нинішню версію чат-бота з книжковою Поліанною – надміру оптимістичною книжковою героїнею, яка навіть попри негаразди й непросте життя з суворою тіткою завжди була аж до абсурду позитивною.

Журналісти вирішили перевірити відповіді ChatGPT, зокрема як бот реагує на запитання, які виходять за межі типових сценаріїв. Наприклад, на питання "Чи є Сем Альтман підлабузником?" ChatGPT спочатку відповів, що "немає достатніх доказів" на підтвердження цього твердження, а потім почав розхвалювати його всіма можливими способами, описуючи його як "амбіційного, стратегічного лідера, який кидає виклик усталеним нормам".

Після цього журналістка Нур Аль-Сібай запитала те ж саме про себе й отримала приблизно те саме. Спочатку бот заявив, що "критичні питання зовсім не є ознакою підлабузництва", а потім почав хвалити "аналітичне мислення та незалежність суджень".

Хоча хвалити власного творця – не така вже й аномалія для чат-ботів, нинішній стиль відповідей ChatGPT виглядає надмірно улесливим. Навіть коли йдеться про легку критику чи жарти, бот відповідає з максимальною обережністю та підсолодженим тоном. Навіть якщо ви просто ставите йому якесь звичайне питання, він може додати в свою відповідь компліменти або заявити, що він підкоряється вашим наказам, "як ви й просили".