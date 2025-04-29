Занадто милий ChatGPT

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що після останніх оновлень ChatGPT може дратувати своєю поведінкою. За його словами, модель GPT-4o – найновіша версія мовного рушія, який лежить в основі ChatGPT – почала демонструвати занадто підлабузницьку та дратівливу поведінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Після численних скарг користувачів на "токсичну позитивність", яка просочилася в кожну відповідь чат-бота, Альтман опублікував допис, у якому підтвердив проблему. Він також зазначив, що, хоча в новому стилі спілкування є й позитивні риси, команда OpenAI вже працює над виправленням, щоб трохи змінити тон, з яким ШІ звертається до користувачів. За його словами, деякі зміни вже були запроваджені, а інші мають з’явитися протягом тижня.

Видання Futurism, коментуючи ситуацію зі свого боку, порівняло нинішню версію чат-бота з книжковою Поліанною – надміру оптимістичною книжковою героїнею, яка навіть попри негаразди й непросте життя з суворою тіткою завжди була аж до абсурду позитивною.

Журналісти вирішили перевірити відповіді ChatGPT, зокрема як бот реагує на запитання, які виходять за межі типових сценаріїв. Наприклад, на питання "Чи є Сем Альтман підлабузником?" ChatGPT спочатку відповів, що "немає достатніх доказів" на підтвердження цього твердження, а потім почав розхвалювати його всіма можливими способами, описуючи його як "амбіційного, стратегічного лідера, який кидає виклик усталеним нормам".

Після цього журналістка Нур Аль-Сібай запитала те ж саме про себе й отримала приблизно те саме. Спочатку бот заявив, що "критичні питання зовсім не є ознакою підлабузництва", а потім почав хвалити "аналітичне мислення та незалежність суджень".

Хоча хвалити власного творця – не така вже й аномалія для чат-ботів, нинішній стиль відповідей ChatGPT виглядає надмірно улесливим. Навіть коли йдеться про легку критику чи жарти, бот відповідає з максимальною обережністю та підсолодженим тоном. Навіть якщо ви просто ставите йому якесь звичайне питання, він може додати в свою відповідь компліменти або заявити, що він підкоряється вашим наказам, "як ви й просили".