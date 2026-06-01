Археологи відкрили гробницю наймогутнішої королеви Європи, що правила 700 років тому

Барселонський монастир Педральбес протягом семи століть зберігав таємниці своєї засновниці та її найближчого оточення. Відкриття стародавніх гробниць дозволило науковцям зазирнути в обличчя середньовічної еліти й виявити несподівані, а подекуди й моторошні деталі їхнього життя та смерті.

Жінка, що змінила історію Каталонії

Археологи, які вивчають Королівський монастир Санта-Марія-де-Педральбес у Барселоні, оприлюднили результати масштабного дослідження поховань чотирнадцятого століття. Проєкт, приурочений до 700-річчя заснування обителі, охопив вісім історичних гробниць, де вчені знайшли останки 25 осіб. Про це повідомляє видання Archaeology Mag.

Дивіться також У Румунії знайшли скарби віком у 3000 років, які суперечать загальновідомій історії

Головна увага дослідників була прикута до постаті королеви Елісенди де Монкада, яка народилася близько 1292 року в одній із найвпливовіших дворянських родин тогочасної Каталонії. У 1322 році вона стала четвертою дружиною короля Арагону Якова II. Попри значну різницю у віці – монарху на той час було 55 років, а Елісенді 30 – вона зуміла стати не просто королевою-консортом, а могутньою політичною фігурою.

Невдовзі до смерті чоловіка, у 1326 році, Елісенда заснувала монастир Педральбес, забезпечивши його королівськими привілеями та значними фінансовими ресурсами.

Структура гробниці, її архітектурне рішення та пов'язана з нею іконографія роблять її ключовою пам'яткою для розуміння поховальних практик вищої знаті та репрезентації жіночої влади в Каталонії чотирнадцятого століття,

– прокоментували дослідники з Інституту культури Барселони.

Символізм подвійного життя

Усипальниця Елісенди вражає своєю архітектурною унікальністю. Це двостороння конструкція, яку можна побачити як з боку монастирської церкви, так і з боку внутрішнього дворика (клуатра). Зі сторони церкви королева постає у величних регаліях, зі своєю короною, королівським перснем та гербом Арагонської корони. Біля її ніг зображені два цуценяти, що символізують вірність. Проте з боку клуатра образ кардинально змінюється: там Елісенда зображена як смиренна черниця-пенітентка, без жодних ознак світської влади.



Гробниця королеви Елісенди / Фото Інститут культури Барселони

Дослідження показало, що пам'ятник складається з двох окремих камер, розділених стіною, а не з одного саркофага, як вважали раніше. Коли вчені відкрили гробницю, вони виявили дерев'яну труну з кістками.

Анатомічний аналіз підтвердив, що Елісенда померла у віці близько 70 років. Її скелет зберіг сліди остеоартриту, характерного для похилого віку. Хоча її поховали у простому чернечому вбранні, археологи знайшли фрагменти шовку з металевими нитками, а також залишки розмарину та мирту – рослин, які використовували під час тогочасних поховальних обрядів.



Дерев'яна труна з останками королеви Елісенди / Фото Інститут культури Барселони

Таємниці сусідніх могил

Поруч із королевою вчені відкрили інші поховання, результати дослідження яких виявилися приголомшливими. Гробниця, яку традиційно приписували лицарю Артау де Фосесу, не містила чоловічих останків. Натомість археологи знайшли там тіла двох жінок і трьох дітей. В однієї з жінок навіть через сімсот років зберігся довгий хвіст волосся, прикріплений до черепа.



Частково муміфікована голова жінки / Фото Інститут культури Барселони

Ще більше запитань викликало поховання другої ігумені монастиря Франчески Сапортелли. У цій гробниці, яку неодноразово відкривали протягом століть, знайшли останки щонайменше дев'яти осіб. Серед них виявили чотири чоловічі черепи з колотими ранами, що свідчать про насильницьку смерть. Також науковці натрапили на муміфікований торс жінки, у пологових шляхах якої залишився плід віком від 20 до 23 тижнів.



Гробниця Франчески Сапортелли, другої абатиси Педральбеса, в якій зберігаються щонайменше дев'ять осіб, включаючи чоловічі черепи з ножем та вагітну жінку / Фото Інститут культури Барселони

Не менш цікавою виявилася гробниця першої ігумені Собірани Олзет. На її обличчі зафіксували пошкодження, завдане гострим предметом безпосередньо перед смертю або в момент кончини. Крім людських останків, у могилах виявили фрагменти пергаменту з написами та музичною нотацією, що дає нові дані про культурне життя обителі.



Скелетні останки Собірани Ользет / Фото Інститут культури Барселони

Викликом наступного року стане перетворення цих перших знахідок на повну історичну інтерпретацію, яка дозволить нам краще зрозуміти не лише те, ким були ці люди, а й те, як вони жили, як помирали і як їх пам'ятали,

– додала команда археологів.

Зараз фахівці проводять генетичні дослідження, витягуючи ДНК із зубів та кісток. Це допоможе встановити родинні зв'язки між похованими, їхнє походження та хвороби, на які вони страждали.

Детальний аналіз знахідок триватиме до 2027 року, обіцяючи ще більше відкриттів про соціальний світ середньовічної Каталонії.