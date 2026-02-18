Старовинний документ ледь не порізали на шматки, щоб зробити з нього абажур

Один із найважливіших документів в історії британського Лідса протягом кількох років пролежав за книжковою шафою у крамниці букініста. У якийсь момент його хотіли розрізати й використати як декоративний елемент для абажурів, але випадкова консультація з архівістом урятувала реліквію XVII століття.

Чим так важливий цей документ?

У 1626 році король Англії Карл I надав Лідсу королівську хартію, яка офіційно перетворила поселення на "вільне боро" та окрему юридичну одиницю. Фактично це означало створення повноцінного органу місцевого самоврядування з визначеними адміністративними та економічними повноваженнями. Саме цей крок заклав підвалини для подальшого стрімкого розвитку міста, пише Arkeonews.

Оригінал документа не зберігся – його втратили під час Англійської громадянської війни. У 1646 році, вже в умовах політичної нестабільності, було створено точну латиномовну копію на пергаменті з телячої шкіри. Саме ця копія і стала єдиним свідченням правового народження Лідса.

Протягом століть документ залишався поза широкою увагою. Ситуація різко змінилася у 1950-х роках. Букініст із Кенту К. Е. Чешир придбав старий шматок пергаменту на сільському розпродажі, не підозрюючи про його значення. Артефакт опинився у його магазині в Кентербері, де пролежав за шафою приблизно шість років.

Коли Чешир знову натрапив на нього, він задумав використати великий лист цупкого пергаменту для виготовлення декоративного абажура. На щастя, перед тим як різати матеріал, він вирішив порадитися з другом-архівістом. Це рішення стало визначальним.



Королівська грамота Лідса / Фото West Yorkshire Archive Service

Фахівець одразу впізнав історичну цінність документа. Йшлося не просто про старий пергамент, а про єдину збережену копію засновницької королівської хартії Лідса. Після підтвердження автентичності документ передали до архівної служби Західного Йоркширу.

Де сьогодні перебуває документ і що з ним буде далі?

Місто запропонувало Чеширу символічну суму – 10 фунтів стерлінгів і 10 шилінгів. Навіть на той час це була мізерна винагорода. Проте він відмовився від оплати й у 1952 році безкоштовно передав грамоту мешканцям Лідса, назвавши її "відсутньою ланкою" в історії міста.

Сьогодні документ зберігається у West Yorkshire Archive Service в Лідсі. Поруч із ним знаходиться ще одна королівська грамота – видана у 1661 році королем Карлом II після Реставрації монархії, яка розширила автономію міста.

Через 400 років після надання першої хартії Лідс готується виставити цей пергамент для публічного огляду. Його історія стала нагадуванням про крихкість культурної спадщини. Один необережний крок – і ключовий документ міг зникнути назавжди.

Випадкова допитливість та професійне око архівіста зберегли юридичний фундамент міста від буквального знищення ножицями.