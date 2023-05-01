Космічна трагедія: капсула з прахом 166 людей та насінням канабісу впала в Тихий океан

Унікальна космічна місія завершилася невдачею: капсула Nyx, що перевозила прах 166 людей та насіння канабісу, розбилася в Тихому океані після успішного орбітального польоту. Цей інцидент став сумним нагадуванням про ризики космічних місій у 2025 році.

Нещодавно космічна капсула Nyx, створена німецьким стартапом The Exploration Company, мала стати символом прощання з близькими у незвичайний спосіб. Проте місія, що розпочалася 23 червня 2025 року, завершилася трагедією, розповідає 24 Канал.

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Що сталося з капсулою Nyx?

Місія під назвою "Mission Possible" стартувала з бази Ванденберг у США на ракеті Falcon-9. Капсула перевозила особливий вантаж: прах та ДНК 166 померлих людей, наданих техаською компанією Celestis, яка спеціалізується на меморіальних космічних польотах, а також насіння канабісу від проєкту Martian Grow для вивчення впливу мікрогравітації на проростання рослин.

Капсула успішно вийшла на орбіту, здійснила два оберти навколо Землі та розпочала контрольоване повернення. Проте парашути для посадки не розкрилися, і 24 червня Nyx розбилася в Тихому океані, втративши весь вантаж вагою близько 300 кілограмів.

Компанія The Exploration Company назвала місію "частковим успіхом (частковою невдачею)", адже капсула виконала більшість запланованих етапів, але втратила зв'язок за кілька хвилин до приводнення. Наразі причини аварії розслідуються, і компанія вибачилася перед клієнтами за втрату цінного вантажу.

Для Celestis це вже другий подібний інцидент. У 2023 році ракета з прахом астронавта NASA Філіпа Чепмена вибухнула над Нью-Мексико.

Компанія висловила співчуття родинам, зазначивши, що хоча капсули не вдасться повернути, близькі можуть знайти втіху в тому, що їхні рідні стали частиною історичної подорожі, а їхній прах спочиває у безмежжі Тихого океану, подібно до традиційного морського поховання.

Компанія не планує зупинятися

Попри невдачу, The Exploration Company планує продовжити роботу над технологіями. У майбутньому вони сподіваються доставляти вантажі на низьку навколоземну орбіту, зокрема до Міжнародної космічної станції (МКС), і вже готуються до демонстраційного польоту у 2028 році за підтримки Європейського космічного агентства.

А тим часом нашу Сонячну систему відвідав неочікуваний гість – третій в історії виявлений науковцями міжзоряний об'єкт. Він не становить загрози для Землі, а його дослідження може допомогти зрозуміти матеріали з інших зоряних систем та процеси утворення зірок і планет.