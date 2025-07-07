Недавно космическая капсула Nyx, созданная немецким стартапом The Exploration Company, должна была стать символом прощания с близкими необычным способом. Однако миссия, начавшаяся 23 июня 2025 года, завершилась трагедией, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло с капсулой Nyx?

Миссия под названием "Mission Possible" стартовала с базы Ванденберг в США на ракете Falcon-9. Капсула перевозила особый груз: прах и ДНК 166 умерших людей, предоставленных техасской компанией Celestis, которая специализируется на мемориальных космических полетах, а также семена каннабиса от проекта Martian Grow для изучения влияния микрогравитации на прорастание растений.

Капсула успешно вышла на орбиту, совершила два оборота вокруг Земли и начала контролируемое возвращение. Однако парашюты для посадки не раскрылись, и 24 июня Nyx разбилась в Тихом океане, потеряв весь груз весом около 300 килограммов.

Компания The Exploration Company назвала миссию "частичным успехом (частичной неудачей)", ведь капсула выполнила большинство запланированных этапов, но потеряла связь за несколько минут до приводнения. Сейчас причины аварии расследуются, и компания извинилась перед клиентами за потерю ценного груза.

Для Celestis это уже второй подобный инцидент. В 2023 году ракета с прахом астронавта NASA Филиппа Чепмена взорвалась над Нью-Мексико.

Компания выразила соболезнования семьям, отметив, что хотя капсулы не удастся вернуть, близкие могут найти утешение в том, что их родные стали частью исторического путешествия, а их прах покоится в безграничности Тихого океана, подобно традиционному морскому захоронению.

Компания не планирует останавливаться

Несмотря на неудачу, The Exploration Company планирует продолжить работу над технологиями. В будущем они надеются доставлять грузы на низкую околоземную орбиту, в частности к Международной космической станции (МКС), и уже готовятся к демонстрационному полету в 2028 году при поддержке Европейского космического агентства.

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