Космічна погода у лютому 2025 року: перша магнітна буря очікується вже на початку місяця

Новий місяць розпочнеться відразу з дводенної магнітної бурі, але вам не варто хвилюватися з цього приводу, адже останні моделювання не передбачають нічого катастрофічного. Ось декілька важливих спостережень, на які варто звернути увагу.

Чого очікувати на початку лютого

Згідно зі звітом, 30 січня на знімках Обсерваторії сонячної динаміки спостерігалося велике виверження сонячної матерії. Сталося воно в південно-східній частині видимого сонячного диска з незначною "ниткою", що простяглася до його центру. Тому більша частина цієї плазми пройде повз нашу планету, зачепивши її лише незначним чином. Прогнози свідчать, що орієнтовний час прибуття коронального викиду маси – 1 лютого (або навіть наприкінці дня 31 січня). Однак магнітна буря триватиме також і наступного дня, 2 лютого, але швидше всього лише на початку доби, пише 24 Канал.

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Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди, обидва дні відзначаться магнітною бурею рівня не вище G1. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів далеко на півночі планети. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво можливе лише на найвищих північних широтах. В Україні ми цього взагалі не відчуємо.

Що далі

Традиційно нагадуємо, що більш віддалені прогнози неможливі з наукового погляду. Наша наука не розуміє Сонце повною мірою, тому лише може спостерігати за його фактичною поведінкою. Коли супутники фіксують спалах на Сонці, вчені перевіряють, чи закінчився він корональним викидом маси. Якщо викид відбувся, лише тоді можна провести моделювання, щоб зрозуміти, чи зіткнеться потік плазми з Землею, в якій кількості та через скільки часу.

Оскільки викиди подорожують до нас від одного (найшвидші) до п'яти (найбільш повільні) днів, то ці 5 днів – це максимальний термін точного прогнозування магнітних збурень. Будь-які триваліші прогнози можливі лише у дуже приблизному форматі. Наприклад, ми можемо подивитися на поточний стан сонячних плям, які, власне, продукують спалахи та викиди.

По-перше, ми бачимо, що такі групи плям, як AR3980, AR3981, AR3978, AR3976 і AR3977 скупчилися у західній та північно-західній стороні сонячного диска, видимого нам із Землі. Найактивнішими зараз є плями AR3976. Вони можуть викинути спалахи середнього класу M, але поки що не були помічені в

По-друге, ми бачимо, що майже прямо до нас зараз обернена лише одна група плям, AR3974. Але вчені пишуть, що ці плями демонструють ознаки розпаду, тому вони зараз майже не становлять загрози, оскільки втратили свою магнітну активність.



Сонячні плями станом на 31 січня 2025 року / Фото NASA/SpaceWeatherLive

З часом Сонце обернеться довкола своєї осі, тому всі плями, які сьогодні зосереджені на заході диска, будуть дивитися на нас, що підвищить імовірність магнітних збурень на Землі.

Однак говорити про це ще зарано, оскільки деякі плями можуть просто розпастися, а нові – виникнути. Ми оновимо цей матеріал через тиждень, щоб відобразити найактуальніші прогнози.