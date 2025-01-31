Чего ожидать в начале февраля

Согласно отчету, 30 января на снимках Обсерватории солнечной динамики наблюдалось крупное извержение солнечной материи. Произошло оно в юго-восточной части видимого солнечного диска с незначительной "нитью", протянувшейся к его центру. Поэтому большая часть этой плазмы пройдет мимо нашей планеты, задев ее лишь незначительным образом. Прогнозы свидетельствуют, что ориентировочное время прибытия коронального выброса массы – 1 февраля (или даже в конце дня 31 января). Однако магнитная буря будет продолжаться также и на следующий день, 2 февраля, но скорее всего только в начале суток, пишет 24 Канал.

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Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, оба дня отметятся магнитной бурей уровня не выше G1. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов далеко на севере планеты. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние возможно только на самых высоких северных широтах. В Украине мы этого вообще не почувствуем.

Что дальше

Традиционно напоминаем, что более отдаленные прогнозы невозможны с научной точки зрения. Наша наука не понимает Солнце в полной мере, поэтому лишь может наблюдать за его фактическим поведением. Когда спутники фиксируют вспышку на Солнце, ученые проверяют, закончилась ли она корональным выбросом массы. Если выброс состоялся, только тогда можно провести моделирование, чтобы понять, столкнется ли поток плазмы с Землей, в каком количестве и через сколько времени.

Поскольку выбросы путешествуют к нам от одного (самые быстрые) до пяти (наиболее медленные) дней, то эти 5 дней – это максимальный срок точного прогнозирования магнитных возмущений. Любые более длительные прогнозы возможны только в очень приблизительном формате. Например, мы можем посмотреть на текущее состояние солнечных пятен, которые, собственно, продуцируют вспышки и выбросы.

Во-первых, мы видим, что такие группы пятен, как AR3980, AR3981, AR3978, AR3976 и AR3977 скопились в западной и северо-западной стороне солнечного диска, видимого нам с Земли. Самыми активными сейчас являются пятна AR3976. Они могут выбросить вспышки среднего класса M, но пока что не были замечены в

Во-вторых, мы видим, что почти прямо к нам сейчас обращена только одна группа пятен, AR3974. Но ученые пишут, что эти пятна демонстрируют признаки распада, поэтому они сейчас почти не представляют угрозы, поскольку потеряли свою магнитную активность.



Солнечные пятна по состоянию на 31 января 2025 года / Фото NASA/SpaceWeatherLive

Со временем Солнце обернется вокруг своей оси, поэтому все пятна, которые сегодня сосредоточены на западе диска, будут смотреть на нас, что повысит вероятность магнитных возмущений на Земле.

Однако говорить об этом еще рано, поскольку некоторые пятна могут просто распасться, а новые – возникнуть. Мы обновим этот материал через неделю, чтобы отобразить самые актуальные прогнозы.