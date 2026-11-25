Космічна радіація запускає в мозку молекулярні зміни, але проблем із пам'яттю чи поведінкою вчені поки не помітили. Реакція імунних клітин мозку мишей виявилася різною у самців і самиць.

Що показав експеримент на мишах

Дослідники з Університету Рочестера опромінили самців і самиць мишей імітованим галактичним космічним випромінюванням. Експеримент провели в Лабораторії космічної радіації NASA в Брукгейвенській національній лабораторії, пише SciTechDaily. Робота має значення для майбутніх польотів до Місяця та Марса.

Галактичне космічне випромінювання складається з високоенергетичних частинок. Земну поверхню від більшої частини цього потоку захищають атмосфера і магнітне поле планети. Поза ними такі частинки можуть пошкоджувати електроніку космічних апаратів і потенційно впливати на живі тканини. Тому вплив радіації на мозок належить до головних питань для місій за межами земної магнітосфери.

Вчені застосували секвенування РНК окремих клітин і проаналізували майже 16 тисяч мікрогліальних клітин. Це резидентні імунні клітини мозку. Метод дає змогу побачити, як радіація змінює активність генів у кожній клітині зокрема.

Чим відрізнялася реакція самців і самиць

У самців мишей мікроглія змінила процеси адаптації до клітинного стресу та метаболізм. У самиць натомість послабилося багато сигнальних шляхів імунної відповіді. Широкої запальної активації вчені не зафіксували в жодній групі. Радіаційних порушень пізнавальних функцій чи поведінки на момент тестування також не знайшли.

Дивно, але попри чіткі молекулярні зміни, ми не виявили широкої запальної активації чи вимірних поведінкових порушень, пов'язаних із радіацією, на момент нашого дослідження,

– прокоментував аспірант-нейронауковець Марк Осабутей.

Отже, клітини можуть реагувати на опромінення, а відчутних функціональних проблем це одразу не спричиняє. Які наслідки виникнуть згодом, поки невідомо.

Що спільного в обох груп

Одну спільну реакцію вчені все ж побачили. У корі та зубчастій звивині мозку і самців, і самиць зріс рівень білка FKBP5, який бере участь у регулюванні клітинної відповіді на стрес. Ці ділянки відповідають за пізнавальні функції, навчання та пам'ять.

Осабутей каже, що тепер потрібно з'ясувати, захисну чи шкідливу роль відіграє FKBP5. За його словами, результати підкреслюють важливість урахування біологічної статі під час оцінки неврологічних ризиків космічних польотів і вказують на можливі шляхи створення захисних стратегій.

Що це означає для астронавтів

Нейронауковець Університету Рочестера М. Кері О'Бініон вивчає неврологічні наслідки космічної радіації понад 15 років. Він працює в Інституті нейронаук Дель Монте. Раніше брав участь у дослідженні, яке показало, що космічне випромінювання може прискорювати початок хвороби Альцгеймера.

За словами вченого, когнітивні зміни від радіації в космосі є реальним ризиком. Розуміння того, які механізми задіяні, може допомогти створити способи захисту або зменшення дози опромінення для астронавтів.

Нові дані не дають відповіді, чи шкідливі, захисні або тимчасові ці зміни в імунних клітинах. Невідомо й те, чи спричиняють вони неврологічні проблеми після тривалого опромінення. Для відповіді потрібні дослідження на інших часових відрізках та в інших експериментальних системах.