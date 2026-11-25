Что показал эксперимент на мышах

Исследователи из Университета Рочестера облучили самцов и самок мышей имитированным галактическим космическим излучением. Эксперимент провели в Лаборатории космической радиации NASA в Брукхейвенской национальной лаборатории, пишет SciTechDaily. Эта работа имеет значение для будущих полетов на Луну и Марс.

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Галактическое космическое излучение состоит из высокоэнергетических частиц. Земную поверхность от большей части этого потока защищают атмосфера и магнитное поле планеты. За их пределами такие частицы могут повреждать электронику космических аппаратов и потенциально воздействовать на живые ткани. Поэтому влияние радиации на мозг является одним из главных вопросов для миссий за пределами земной магнитосферы.

Ученые применили секвенирование РНК отдельных клеток и проанализировали почти 16 тысяч микроглиальных клеток. Это резидентные иммунные клетки мозга. Метод позволяет увидеть, как радиация изменяет активность генов в каждой конкретной клетке.

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Почему отличалась реакция самцов и самок

У самцов мышей микроглия изменила процессы адаптации к клеточному стрессу и метаболизм. У самок, напротив, ослабли многие сигнальные пути иммунного ответа. Широкой воспалительной активации ученые не зафиксировали ни в одной группе. Радиационных нарушений когнитивных функций или поведения на момент тестирования также не обнаружили.

Удивительно, но, несмотря на четкие молекулярные изменения, мы не обнаружили широкой воспалительной активации или измеримых поведенческих нарушений, связанных с радиацией, на момент нашего исследования– прокомментировал Марк Осабутей.

Итак, клетки могут реагировать на облучение, но это не вызывает сразу ощутимых функциональных проблем. Какие последствия возникнут со временем, пока неизвестно.

Что общего у обеих групп

Одну общую реакцию ученые все же обнаружили. В коре и зубчатой извилине мозга как у самцов, так и у самок повысился уровень белка FKBP5, который участвует в регуляции клеточного ответа на стресс. Эти области отвечают за когнитивные функции, обучение и память.

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Осабутей говорит, что теперь нужно выяснить, защитную или вредную роль играет FKBP5. По его словам, результаты подчеркивают важность учета биологического пола при оценке неврологических рисков космических полетов и указывают на возможные пути разработки защитных стратегий.

Что это означает для астронавтов

Нейробиолог из Университета Рочестера М. Кэри О'Бинион изучает неврологические последствия космической радиации более 15 лет. Он работает в Институте нейронаук Дель Монте. Ранее он участвовал в исследовании, которое показало, что космическое излучение может ускорять развитие болезни Альцгеймера.

По словам ученого, когнитивные изменения, вызванные радиацией в космосе, представляют собой реальный риск. Понимание того, какие механизмы задействованы, может помочь разработать способы защиты или снижения дозы облучения для астронавтов.

Новые данные не дают ответа на вопрос, являются ли эти изменения в иммунных клетках вредными, защитными или временными. Неизвестно также, вызывают ли они неврологические проблемы после длительного облучения. Для ответа необходимы исследования на других временных отрезках и в других экспериментальных системах.