Європейський космічний апарат Hera надіслав перше велике зображення системи астероїдів Дідімос. На ньому видно бік більшого астероїда, якого вчені ще не бачили так детально.

Що показав перший кадр

Знімок зробила монохромна камера Asteroid Framing Camera з відстані близько 60 кілометрів. Більша частина меншого астероїда Діморфос, діаметр якого становить 151 метр, ховається в тіні. Водночас добре видно Дідімос завширшки 780 метрів, навколо якого обертається Діморфос, пише SciTechDaily.

Цей бік Дідімоса відрізняється від того, який у 2022 році сфотографувала камера зонда DART незадовго до зіткнення.

Це інший бік Дідімоса, ніж той, який показала камера DART незадовго до удару, тож здається, що ми дивимося на цілком новий світ,

– прокоментував головний дослідник місії Hera Патрік Мішель, директор з досліджень CNRS та Обсерваторії Блакитного берега.

За його словами, на новому боці є той самий центральний хребет уздовж екватора, що й раніше. Проте решта поверхні виглядає інакше: на ній помітні кілька валунів, кратерів і схожі на борозни чи гребені візерунки.

Чи змінив удар NASA поверхню Дідімоса

Незвичний рельєф підштовхує до питання, чи вплинуло зіткнення на поверхню Дідімоса, а не лише на орбіту його супутника. Науковці припускають, що матеріал, вибитий із Діморфоса, міг пролетіти приблизно 1 кілометр між двома астероїдами й осісти на Дідімосі.

Науковий співробітник місії Hera Міхаель Кюпперс пояснив, що частина цих особливостей цілком може походити саме від такого перенесення речовини. Розібратися в цьому дослідникам ще належить, і вони планують детально картографувати всі зміни на обох астероїдах.

Чому цей астероїд такий важливий

Діморфос став першим об'єктом Сонячної системи, орбіту якого людина помітно змінила. 26 вересня 2022 року NASA спрямувало на нього зонд DART масою 580 кілограмів зі швидкістю близько 6,1 кілометра на секунду. Удар скоротив період обертання Діморфоса навколо Дідімоса на 33 хвилини, з похибкою приблизно в одну хвилину. Це набагато більше, ніж передбачали вчені.

Після двох років польоту Hera дісталася до подвійної системи астероїдів, яка розташована приблизно за 196,8 мільйона кілометрів від Землі. Тепер апарат готується до детального "розслідування на місці аварії", щоб з'ясувати, як зіткнення вплинуло на обидва астероїди.

Як це допоможе захистити Землю

Результати Hera важливі для планетарної оборони. DART довів, що навмисний удар може змінити траєкторію астероїда. Проте вченим досі треба точно зрозуміти, як працює цей процес і від чого залежить розмір зміни орбіти.

Вивчивши Діморфос і Дідімос зблизька, Hera допоможе вдосконалити метод кінетичного удару. Він використовує імпульс зіткнення космічного апарата, щоб змінити рух астероїда. Мета полягає в тому, щоб перетворити успішний експеримент NASA на передбачуваний і повторюваний спосіб, який колись зможе захистити Землю від небезпечного астероїда.

Цей знімок – надзвичайно хвилювальний момент для всієї родини Hera. До нього вели роки наполегливої праці, але нас надихає розуміння, що пригода лише починається,

– заявив менеджер місії Hera Ян Карнеллі.

Докладніші знімки обох астероїдів вчені планують показати 25 листопада. Вони дозволять ще ближче роздивитися наслідки першого в історії людства успішного експерименту з відхилення астероїда.