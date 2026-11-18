Что показал первый снимок

Снимок был сделан монохромной камерой Asteroid Framing Camera с расстояния около 60 километров. Большая часть меньшего астероида Диморфос, диаметр которого составляет 151 метр, скрыта в тени. В то же время хорошо виден Дидимос шириной 780 метров, вокруг которого вращается Диморфос, пишет SciTechDaily.

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Эта сторона Дидимоса отличается от той, которую в 2022 году сфотографировала камера зонда DART незадолго до столкновения.

Это другая сторона Дидимоса, нежели та, которую показала камера DART незадолго до удара, поэтому кажется, что мы смотрим на совершенно новый мир– прокомментировал главный исследователь миссии Hera Патрик Мишель, директор по исследованиям CNRS и Обсерватории Лазурного берега.

По его словам, на новой стороне виден тот же центральный хребет вдоль экватора, что и раньше. Однако остальная часть поверхности выглядит иначе: на ней заметны несколько валунов, кратеров и узоры, похожие на борозды или гребни.

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Изменил ли удар NASA поверхность Дидимоса

Необычный рельеф подталкивает к вопросу: повлияло ли столкновение на поверхность Дидимоса, а не только на орбиту его спутника? Ученые предполагают, что материал, выбитый из Диморфоса, мог пролететь примерно 1 километр между двумя астероидами и осесть на Дидимосе.

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Научный сотрудник миссии Hera Михаэль Кюпперс пояснил, что часть этих особенностей вполне может быть результатом именно такого переноса вещества. Разобраться в этом исследователям еще предстоит, и они планируют детально картографировать все изменения на обоих астероидах.

Почему этот астероид такой важный

Диморфос стал первым объектом Солнечной системы, орбиту которого человек заметно изменил. 26 сентября 2022 года NASA направило на него зонд DART массой 580 килограммов со скоростью около 6,1 километра в секунду. Удар сократил период вращения Диморфоса вокруг Дидимоса на 33 минуты, с погрешностью примерно в одну минуту. Это намного больше, чем предполагали ученые.

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После двух лет полета Hera достигла двойной системы астероидов, расположенной примерно в 196,8 миллиона километров от Земли. Теперь аппарат готовится к детальному "расследованию на месте аварии", чтобы выяснить, как столкновение повлияло на оба астероида.

Как это поможет защитить Землю

Результаты миссии Hera важны для планетарной обороны. DART доказал, что целенаправленный удар может изменить траекторию астероида. Однако ученым до сих пор необходимо точно понять, как работает этот процесс и от чего зависит величина изменения орбиты.

Изучив Диморфос и Дидимос вблизи, миссия Hera поможет усовершенствовать метод кинетического удара. Он использует импульс столкновения космического аппарата, чтобы изменить движение астероида. Цель состоит в том, чтобы превратить успешный эксперимент NASA в предсказуемый и повторяемый метод, который когда-нибудь сможет защитить Землю от опасного астероида.

Этот снимок – чрезвычайно волнующий момент для всей команды Hera. К нему привели годы упорного труда, но нас вдохновляет осознание того, что приключение только начинается– заявил менеджер миссии Hera Ян Карнелли.

Более подробные снимки обоих астероидов ученые планируют показать 25 ноября. Они позволят еще ближе рассмотреть результаты первого в истории человечества успешного эксперимента по отклонению астероида.