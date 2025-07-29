Космічні сили США готуються до запуску восьмої місії секретного космічного літака X-37B у серпні 2025 року. Цього разу він тестуватиме квантовий інерційний датчик для навігації в умовах відсутності GPS-сигналу.

Яка місія чекає на X-37B?

Восьма місія орбітального тестового транспортного засобу має початися 21 серпня 2025 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Квантовий інерційний датчик дозволить космічному апарату точно визначати своє положення, забезпечувати навігацію та відстежувати час навіть у середовищах, де GPS-сигнали недоступні або заблоковані. Така технологія може стати критично важливою для польотів у далекому космосі, зокрема в околицях Місяця та Марса, де GPS не працює, пише 24 Канал з посиланням на Космічні сили США.

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Крім квантової навігації, місія також включатиме демонстрацію лазерної комунікації з використанням спеціального сервісного модуля. Лазерні комунікації на низькій навколоземній орбіті можуть сприяти створенню більш ефективного та безпечного супутникового зв'язку майбутнього та кращому зв'язку між планетами, коли людство побудує свої колонії.

Головнокомандувач космічних операцій генерал Ченс Солцман підкреслив важливість нової місії, зазначивши, що "тестування цієї технології допоможе навігації в спірних середовищах, де GPS може бути деградований або заблокований".

Квантові технології навігації вже випробовуються різними країнами та компаніями.

У 2024 році Boeing завершив перші у світі льотні випробування декількох квантових датчиків, що дозволило літаку керувати польотом без GPS протягом чотирьох годин.

Велика Британія також успішно провела льотні випробування квантової навігаційної системи, яку неможливо заглушити, у травні 2024 року.

Нагадаємо, X-37B, який нагадує мініатюрний космічний шатл, уже провів понад 4200 днів у космосі протягом семи попередніх місій. Попередня сьома місія тривала 434 дні та завершилась у березні 2025 року.