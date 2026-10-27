Старий телескоп вийшов з-під контролю й падає на планету: кому загрожує небезпека

Легендарний космічний телескоп Swift, який майже 22 роки досліджував найпотужніші вибухи у Всесвіті, сходить з орбіти та незабаром неконтрольовано впаде на Землю. В американському космічному агентстві NASA заспокоюють, що загрози для людей практично немає.

Чому падіння апарата стало неминучим

Як пише видання Clarín, космічна обсерваторія провела останнє спостереження 20 жовтня, коли вже перебувала на висоті менш як 275 кілометрів. У таких розріджених шарах атмосфери опір повітря більше не дозволяє приладам утримувати стабільне фокусування на обраних цілях.

Ще в серпні фахівці NASA підтвердили, що повернення апарата відбудеться безконтрольно протягом найближчих тижнів. Більша частина конструкції просто згорить під час проходження атмосфери, хоча окремі міцні деталі можуть досягти поверхні планети. Попри це, агентство вважає вкрай малоймовірним падіння уламків у зоні проживання людей.

Через особливості нахилу орбіти фрагменти здатні впасти лише у визначеній смузі, яка охоплює територію від центральних районів Мексики до значної частини Південної Америки та акваторії Світового океану. Неминучим схід з орбіти став після того, як NASA та американська компанія Katalyst Space провалили рятувальну операцію й відмовилися від подальших спроб. Роботизований апарат LINK, який вивели в космос у липні, мав підняти телескоп вище, проте сам зламався.

Науковий спадок телескопа Swift

Обсерваторію запустили в листопаді 2004 року для початкової роботи протягом двох років, але вона успішно прослужила понад два десятиліття. Телескоп зафіксував понад 2000 гамма-спалахів – найпотужніших вибухів у Всесвіті – та відстежив понад 1400 наднових зірок. На базі цих спостережень вчені опублікували близько 7000 наукових статей.

Swift мав виявляти й визначати координати гамма-спалахів, передавати їхнє розташування іншим обсерваторіям, а потім повертати власні телескопи, щоб зафіксувати точку до згасання післясвітіння. Зазвичай на це йшла приблизно хвилина,

– прокоментував головний дослідник місії Бредлі Сенко.

Його швидкість дозволила ще у 2005 році вперше зафіксувати післясвітіння короткого спалаху, який тривав лише 0,03 секунди. Ця подія підтвердила гіпотезу про те, що такі спалахи виникають під час злиття двох нейтронних зірок.

Swift залишив по собі публічний архів обсягом приблизно 12 терабайтів із понад 1,5 мільйона знімків. Наразі науковці в NASA аналізують можливості інших діючих місій, щоб замінити унікальну здатність обсерваторії миттєво реагувати на космічні явища.