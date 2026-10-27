Старый телескоп вышел из-под контроля и падает на планету: кому грозит опасность

Почему падение аппарата стало неизбежным

Как пишет издание Clarín, космическая обсерватория провела последнее наблюдение 20 октября, когда уже находилась на высоте менее 275 километров. В таких разреженных слоях атмосферы сопротивление воздуха больше не позволяет приборам удерживать стабильную фокусировку на выбранных целях.

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Еще в августе специалисты NASA подтвердили, что возвращение аппарата произойдет бесконтрольно в течение ближайших недель. Большая часть конструкции просто сгорит при вхождении в атмосферу, хотя отдельные прочные детали могут достичь поверхности планеты. Несмотря на это, агентство считает крайне маловероятным падение обломков в зоне проживания людей.

Из-за особенностей наклона орбиты фрагменты могут упасть только в определенной полосе, охватывающей территорию от центральных районов Мексики до значительной части Южной Америки и акватории Мирового океана. Неминуемым сход с орбиты стал после того, как NASA и американская компания Katalyst Space провалили спасательную операцию и отказались от дальнейших попыток. Роботизированный аппарат LINK, выведенный в космос в июле, должен был поднять телескоп выше, однако сам вышел из строя.

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Научное наследие телескопа Swift

Обсерваторию запустили в ноябре 2004 года для первоначальной работы в течение двух лет, но она успешно прослужила более двух десятилетий. Телескоп зафиксировал более 2000 гамма-вспышек – самых мощных взрывов во Вселенной – и отследил более 1400 сверхновых звезд. На основе этих наблюдений ученые опубликовали около 7000 научных статей.

Swift должен был обнаруживать и определять координаты гамма-вспышек, передавать их местоположение другим обсерваториям, а затем наводить собственные телескопы, чтобы зафиксировать точку до затухания послесвечения. Обычно на это уходила примерно минута– прокомментировал главный исследователь миссии Брэдли Сенко.

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Его скорость позволила еще в 2005 году впервые зафиксировать послесвечение короткой вспышки, которая длилась всего 0,03 секунды. Это событие подтвердило гипотезу о том, что такие вспышки возникают во время слияния двух нейтронных звезд.

Swift оставил после себя общедоступный архив объемом примерно 12 терабайт, содержащий более 1,5 миллиона снимков. В настоящее время ученые NASA анализируют возможности других действующих миссий, чтобы заменить уникальную способность обсерватории мгновенно реагировать на космические явления.