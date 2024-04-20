Вчені знайшли крихітну жабу, яка видає потужний ультразвуковий крик, якого не може почути людина

Тропічні ліси Бразилії наповнюються пронизливими "криками" крихітної амфібії, коли та потрапляє в біду. Досі ми й не підозрювали про це, адже наше вухо не здатне вловити ці звуки. Вперше дослідники зафіксували їх на частоті, яка повністю оминає людські слухові здібності, але яка була б досить неприємною для тварин з відповідним типом "приймачів".

Листяна жаба (Haddadus binotatus) – найпоширеніший вид жаб у лісових угрупованнях. Попри велику кількість, вони крихітні. Найбільші з них – самиці, та й ті ледве досягають 64 міліметрів у довжину. Коли на них нападають, вони не можуть битись, а тому кричать, випромінюючи ультразвуковий сигнал лиха як спосіб захисту.

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Деталі відкриття

Ми вже давно знаємо, що деякі жаби використовують свої роти для сигналізації лиха, попереджень і тривог, і хоча кілька досліджень виявили, що жаби можуть випромінювати ультразвуки, це нове дослідження вперше підтверджує це.

Деякі потенційні хижаки земноводних, такі як кажани, гризуни та дрібні примати, здатні видавати й чути звуки на цій частоті, чого не може людина. Одна з наших гіпотез полягає в тому, що сигнал лиха адресований деяким з цих [тварин], але також може бути, що широка смуга частот є універсальною в тому сенсі, що вона має налякати якомога більше хижаків,

– каже Убірата Феррейра Соуза з Державного університету Кампіна в Бразилії, яка займається вивченням поведінки тварин.

Цей крик є частиною цілої низки захисних дій, під час яких листяна жаба вигинає спину, піднімаючи передню частину тіла. Потім вона широко роззявляє рота й нарешті видає пронизливий крик у той момент, коли рот уже частково закривається.

І хоча люди можуть чути лише звуки з частотою близько 20 кілогерців і нижче, програмне забезпечення, яке Соуза та її команда використовували для запису жаб'ячого крику, показало, що він варіюється від 7 до 44 кілогерц.

Учені вважають, що такий широкий діапазон частот разом із залякувальною позою жаби має на меті відлякати широкий спектр хижаків від контактів із цим крихітним створінням. Оскільки в інших частинах світу були виявлені інші жаби, здатні до таких потужних криків, така поведінка може бути більш поширеною, ніж ми уявляємо.

Точні механізми, за допомогою яких крики відлякують хижаків, незрозумілі, хоча вони припускають, що це може бути або безпосереднє відлякування дією звуку на слух, або навіть залучення природних ворогів хижака. Тобто жаба таким чином може фактично кликати, наприклад, сову, щоб та напала на змію, яка збирається з'їсти жабу.