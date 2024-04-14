Хто найменший

Більшість із нас знає, що сині кити виду Balaenoptera musculus є найбільшими тваринами, що сьогодні живуть на планеті. Але мало хто знає про наймініатюрніших мешканців нашої планети. І хоча завжди існує ймовірність відкриття нових видів, про яких ми раніше не знали, вчені кажуть, що їм важко уявити тварину меншу за міксозоану, мікроскопічну безхребетну істоту, споріднену з медузами.

Дивіться також У Чорнобильській зоні знайшли істот, які зовсім не постраждали внаслідок ядерної катастрофи

Бет Окамура з Музею природної історії в Лондоні каже, що міксозоани — найменші тварини на Землі, оскільки багато видів з цієї групи у дорослому стані мають лише одну клітину.

Усі ми в певний момент свого життєвого циклу проходимо крихітні стадії, але коли ми дозріваємо, ми стаємо складними багатоклітинними тваринами. Це не стосується міксозоан. Коли вони дозрівають, вони все ще залишаються одноклітинними,

– каже Окамура.

Дорослі міксозоани можуть мати розмір всього 0,02 міліметра (20 мікрометрів) в поперечнику. За даними Гавайського університету, це в 100 разів менше, ніж піщинка.

Підцарство Myxozoa розвинуло просту форму, яка відповідає його паразитичному життєвому циклу. Більшість видів міксозоїдних продукують інфекційні спори, що переносяться водою. Клітини з цих спор проникають і розвиваються як у хребетних хазяїв, таких як риба, так і в безхребетних, таких як аннелідні черви.

Наприклад, деякі міксозоани вражають жовчні міхури амазонських риб і "виростають" у червоподібних істот, схожих на багатоклітинних нематод, але з одноклітинним тілом.

Хоча деякі міксозоани викликають хвороби у своїх господарів, багато з них нешкідливі. Ця нешкідливість у поєднанні з крихітним розміром означає, що вчені часто не помічають цих крихітних істот. У світі існують тисячі видів міксозоан, які живуть по всьому світу.

Конкуренти

Згідно з дослідженням 2012 року, опублікованим у журналі Mammal Review, титул найменших ссавців розділили 5-сантиметрова етруська землерийка (Suncus etruscus) та джмелеподібний кажан (Craseonycteris thonglongyai), довжина якого становить від 2,9 до 3,3 сантиметра. Однак ці кажани також мають розмах крил близько 15 сантиметрів, тому під час польоту вони значно ширші за землерийок.

Найменшими хребетними тваринами є мініатюрні жаби, деякі з яких мають довжину не більше двох сантиметрів. У дослідженні, опублікованому в лютому 2024 року в журналі Zoologica Scripta, Мірко Соле, професор зоології з Державного університету Санта-Крус у Бразилії, назвав жабу під назвою Brachycephalus pulex найменшою з відомих хребетних тварин.



Найменша з відомих хребетних тварин, Brachycephalus pulex, на монеті / Фото Renato Gaiga

Зрілі самиці виду Brachycephalus pulex в середньому мають довжину лише 8,15 міліметра, тоді як самці ще менші – 7,1 міліметра. Цього достатньо малі, щоб поміститися на людському нігті.

Цей крихітний вид зустрічається лише на двох горах у східному бразильському штаті Баїя та живе у підстилці з листя біля річок, харчуючись переважно кліщами.