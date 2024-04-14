Кто самый маленький

Большинство из нас знает, что синие киты вида Balaenoptera musculus являются крупнейшими животными, живущими сегодня на планете. Но мало кто знает о самых миниатюрных обитателях нашей планеты. И хотя всегда существует вероятность открытия новых видов, о которых мы раньше не знали, ученые говорят, что им трудно представить животное меньше миксозоану, микроскопическое беспозвоночное существо, родственное с медузами.

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Бет Окамура из Музея естественной истории в Лондоне говорит, что миксозоаны — самые маленькие животные на Земле, поскольку многие виды из этой группы во взрослом состоянии имеют только одну клетку.

Все мы в определенный момент своего жизненного цикла проходим крошечные стадии, но когда мы созреваем, мы становимся сложными многоклеточными животными. Это не относится к миксозоанам. Когда они созревают, они все еще остаются одноклеточными,

– говорит Окамура.

Взрослые миксозоаны могут иметь размер всего 0,02 миллиметра (20 микрометров) в поперечнике. По данным Гавайского университета, это в 100 раз меньше, чем песчинка.

Подцарство Myxozoa развило простую форму, которая соответствует его паразитическому жизненному циклу. Большинство видов миксозоидных продуцируют инфекционные споры, переносимые водой. Клетки из этих спор проникают и развиваются как в позвоночных хозяев, таких как рыба, так и в беспозвоночных, таких как аннелидные черви.

Например, некоторые миксозоаны поражают желчные пузыри амазонских рыб и "вырастают" в червеобразных существ, похожих на многоклеточных нематод, но с одноклеточным телом.

Хотя некоторые миксозоаны вызывают болезни у своих хозяев, многие из них безвредны. Эта безвредность в сочетании с крошечным размером означает, что ученые часто не замечают этих крошечных существ. В мире существуют тысячи видов миксозоан, которые живут по всему миру.

Конкуренты

Согласно исследованию 2012 года, опубликованным в журнале Mammal Review, титул самых маленьких млекопитающих разделили 5-сантиметровая этрусская землеройка (Suncus etruscus) и шмелевидная летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai), длина которой составляет от 2,9 до 3,3 сантиметра. Однако эти летучие мыши также имеют размах крыльев около 15 сантиметров, поэтому во время полета они значительно шире землероек.

Самыми маленькими позвоночными животными являются миниатюрные лягушки, некоторые из которых имеют длину не более двух сантиметров. В исследовании, опубликованном в феврале 2024 года в журнале Zoologica Scripta, Мирко Соле, профессор зоологии из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии, назвал лягушку под названием Brachycephalus pulex самой маленькой из известных позвоночных животных.



Самая маленькая из известных позвоночных животных, Brachycephalus pulex, на монете / Фото Renato Gaiga

Зрелые самки вида Brachycephalus pulex в среднем имеют длину лишь 8,15 миллиметра, тогда как самцы еще меньше – 7,1 миллиметра. Этого достаточно малы, чтобы поместиться на человеческом ногте.

Этот крошечный вид встречается только на двух горах в восточном бразильском штате Баия и живет в подстилке из листьев у рек, питаясь преимущественно клещами.