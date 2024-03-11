Детали открытия

Исследователи посетили эту опасную местность и собрали микроскопических червей вида Oscheius tipulae. Как показали дальнейшие исследования, их геномы не были повреждены после ядерной катастрофы в Чернобыле 26 апреля 1986 года, хотя для вида с того времени прошли многочисленные поколения, которые подвергались воздействию радиации.

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Чернобыль был трагедией непостижимого масштаба, но мы все еще не имеем полного представления о влиянии катастрофы на местные популяции. Повлияли ли внезапные изменения в окружающей среде на животных? Привело ли внезапное изменение окружающей среды к отбору видов или даже особей внутри вида, которые от природы являются более устойчивыми к ионизирующему излучению?

– говорит ведущий автор исследования София Тинтори, доцент кафедры биологии Нью-Йоркского университета,

В целом ученые секвенировали геномы 15 червей, подвергшихся воздействию различных уровней радиации в Чернобыльской зоне отчуждения, а также пяти особей из других частей мира. Они не смогли обнаружить никаких явных признаков радиационного поражения у червей из Чернобыля. Эти результаты резко контрастируют с другими животными, включая лягушек, которые подверглись физическим изменениям после облучения.

Это не означает, что Чернобыль безопасен. Скорее это говорит нам, что нематоды – действительно устойчивые животные и могут выдерживать экстремальные условия. Ученые не знают, как долго каждый из собранных нами червей находился в зоне поражения, поэтому не могут сказать, какой именно уровень облучения получил каждый червь и его предки за почти четыре десятилетия.

Причины устойчивости до сих пор неизвестны

Для исследователей встал вопрос: это случайность, что черви особенно искусны в восстановлении своей ДНК?

Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, они позволили 20 червям размножаться в лаборатории, а затем протестировали их потомков, чтобы увидеть, как они реагируют на воздействие различных химических веществ, повреждающих ДНК.

Линии (штаммы) отличались тем, насколько хорошо они могли противостоять мутации ДНК в ответ на химические вещества, но не было никакой корреляции между тем, насколько хорошо черви противостояли повреждению ДНК, и уровнями радиации, которым подвергались их предки.

Это свидетельствует, что чернобыльские черви не приобретали новых способностей к восстановлению ДНК благодаря радиоактивному ландшафту. Поэтому нам все еще предстоит выявить факторы, которые объяснят, почему некоторые черви лучше противостоят повреждению ДНК, чем другие.

Изучение этого вопроса может также пролить свет на то, почему некоторые люди более подвержены раку, чем другие, и почему разные люди чаще других страдают от воздействия канцерогенов.