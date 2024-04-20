Ученые нашли лягушку, издающую мощный ультразвуковой крик, который не может слышать человек

Тропические леса Бразилии наполняются пронзительными "криками" крошечной амфибии, когда та попадает в беду. До сих пор мы и не подозревали об этом, ведь наше ухо не способно уловить эти звуки. Впервые исследователи зафиксировали их на частоте, которая полностью обходит человеческие слуховые способности, но которая была бы достаточно неприятной для животных с соответствующим типом "приемников".

Лиственная лягушка (Haddadus binotatus) – самый распространенный вид лягушек в лесных группировках. Несмотря на большое количество, они крошечные. Самые большие из них – самки, и те едва достигают 64 миллиметров в длину. Когда на них нападают, они не могут драться, а потому кричат, излучая ультразвуковой сигнал бедствия как способ защиты.

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Детали открытия

Мы уже давно знаем, что некоторые лягушки используют свои рты для сигнализации бедствия, предупреждений и тревог, и хотя несколько исследований обнаружили, что лягушки могут излучать ультразвуки, это новое исследование впервые подтверждает это.

Некоторые потенциальные хищники земноводных, такие как летучие мыши, грызуны и мелкие приматы, способны издавать и слышать звуки на этой частоте, чего не может человек. Одна из наших гипотез заключается в том, что сигнал бедствия адресован некоторым из этих [животных], но также может быть, что широкая полоса частот является универсальной в том смысле, что она должна напугать как можно больше хищников,

– говорит Убирата Феррейра Соуза из Государственного университета Кампина в Бразилии, которая занимается изучением поведения животных.

Этот крик является частью целого ряда защитных действий, во время которых лиственная лягушка выгибает спину, поднимая переднюю часть тела. Затем она широко раскрывает рот и наконец издает пронзительный крик в тот момент, когда рот уже частично закрывается.

И хотя люди могут слышать только звуки с частотой около 20 килогерц и ниже, программное обеспечение, которое Соуза и ее команда использовали для записи лягушачьего крика, показало, что он варьируется от 7 до 44 килогерц.

Ученые считают, что такой широкий диапазон частот вместе с запугивающей позой лягушки имеет целью отпугнуть широкий спектр хищников от контактов с этим крошечным созданием. Поскольку в других частях мира были обнаружены другие лягушки, способные к таким мощным крикам, такое поведение может быть более распространенным, чем мы представляем.

Точные механизмы, с помощью которых крики отпугивают хищников, непонятны, хотя они предполагают, что это может быть либо непосредственное отпугивание действием звука на слух, или даже привлечение естественных врагов хищника. То есть лягушка таким образом может фактически звать, например, сову, чтобы та напала на змею, которая собирается съесть лягушку.