Кривавий Місяць видніється над Україною: дивовижні кадри місячного затемнення
- Місячне затемнення, відоме як Кривавий Місяць, відбувається 7 вересня 2025 року, і його видно в різних регіонах України.
- Пік затемнення настає о 21:11, триває 82 хвилини, загальна тривалість перевищує п'ять годин, і супутник Землі набуває червоного відтінку.
- Кадри явища показують Харків, Одещину, Дніпро та Суми, а також його видно в Європі, Африці, Азії й Австралії.
Місячне затемнення, відоме як Кривавий Місяць, відбувається 7 вересня 2025 року. Його добре видно у кількох областях України.
Пік явища в Україні настане о 21:11. Тривалість повного затемнення складе понад годину. Спостерігати його можна й неозброєним оком. Кадри явища та детальніше про нього повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Кривавий Місяць у вересні: що потрібно знати про майбутнє місячне затемнення
Як виглядає затемнення Кривавий Місяць?
Місячне затемнення 7 вересня 2025 року розпочалось о 18:28 за київським часом. Воно досягне піка о 21:11 та завершиться близько 23:55. Загальна тривалість явища перевищує п'ять годин.
Кривавий Місяць видніється над Україною / Фото Поліни Буянової та Анастасії Кушпіт, 24 Канал
Спостерігати його можна неозброєним оком, але використання бінокля або телескопа робить зображення яскравішим і деталізованим.
Місяць забарвився в червоний відтінок / Фото Анастасії Кушпіт, 24 Канал
Кадри місячного затемнення 7 вересня / Фото Суспільного
Затемнення місця видно над домівками: дивіться відео
Місцеві ЗМІ показують кадри затемнення з Харкова, Одещини, Дніпра та Сум. Явище видно також у більшій частині Європи, Африки, Азії й Австралії.
Місячне затемнення у регіонах України / Фото з соцмереж
Під час піку Місяць проходить трохи нижче центру земної тіні, через що повне занурення триває 82 хвилини – з 20:30 до 21:52. У цей час супутник Землі набуває червоного відтінку.
Як кияни бачать місячне затемнення / Фото з місцевих пабліків
Хоча Кривавий Місяць не є унікальною подією, він трапляється не дуже часто, тож українці мають нагоду спостерігати явище власними очима.
Місячні та сонячні затемнення: коли очікувати?
NASA повідомило про найдовше повне сонячне затемнення в історії, яке відбудеться 16 липня 2186 року і триватиме 7 хвилин 29 секунд. Його можна буде спостерігати над Тихим океаном, Панамою та частинами Південної Америки, зокрема в Колумбії, Венесуелі та Гаяні.
До 2030 року очікується понад десять сонячних затемнень, серед них – затемнення в Новій Зеландії у 2025 році та найдовше затемнення століття.
Воно відбудеться 2 серпня 2027 року, а тривалість сягне 6 хвилин 22 секунди.