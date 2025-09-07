Місячне затемнення, відоме як Кривавий Місяць, відбувається 7 вересня 2025 року. Його добре видно у кількох областях України.

Пік явища в Україні настане о 21:11. Тривалість повного затемнення складе понад годину. Спостерігати його можна й неозброєним оком. Кадри явища та детальніше про нього повідомляє 24 Канал.

Як виглядає затемнення Кривавий Місяць?

Місячне затемнення 7 вересня 2025 року розпочалось о 18:28 за київським часом. Воно досягне піка о 21:11 та завершиться близько 23:55. Загальна тривалість явища перевищує п'ять годин.

Кривавий Місяць видніється над Україною / Фото Поліни Буянової та Анастасії Кушпіт, 24 Канал

Спостерігати його можна неозброєним оком, але використання бінокля або телескопа робить зображення яскравішим і деталізованим.

Місяць забарвився в червоний відтінок / Фото Анастасії Кушпіт, 24 Канал

Кадри місячного затемнення 7 вересня / Фото Суспільного

Затемнення місця видно над домівками: дивіться відео

Місцеві ЗМІ показують кадри затемнення з Харкова, Одещини, Дніпра та Сум. Явище видно також у більшій частині Європи, Африки, Азії й Австралії.

Місячне затемнення у регіонах України / Фото з соцмереж

Під час піку Місяць проходить трохи нижче центру земної тіні, через що повне занурення триває 82 хвилини – з 20:30 до 21:52. У цей час супутник Землі набуває червоного відтінку.

Як кияни бачать місячне затемнення / Фото з місцевих пабліків

Хоча Кривавий Місяць не є унікальною подією, він трапляється не дуже часто, тож українці мають нагоду спостерігати явище власними очима.

