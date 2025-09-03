Що таке Кривавий Місяць?

Вересень 2025 року стане особливим місяцем для всіх, хто цікавиться астрономією. Протягом місяця відбудуться два затемнення, які можна буде побачити в різних частинах світу. Першим стане повне місячне затемнення, відоме як "Кривавий Місяць", яке відбудеться 7 вересня. Це буде вже друге повне місячне затемнення за рік, пише 24 Канал.

Дивіться також Якими будуть наслідки для Землі, якщо астероїд "убивця міст" вріжеться в Місяць у 2032 році

Найкраще це затемнення буде видно в Азії та Західній Австралії, де можна буде простежити всі його фази від початку до кінця.

Мешканці Європи, Африки, східної Австралії та Нової Зеландії також матимуть змогу бачити затемнення, включно з повною фазою, але не так довго.

Загалом усе триватиме понад п'ять годин, почавшись о 15:28 за Гринвічем. В Україні в цей момент буде 18:28. Хоча місячні затемнення відбуваються одночасно для всіх на Землі, видимість залежатиме від того, коли відбувається схід Місяця у вашому місті.

У Луганську Місяць зійде о 18:48.

Київ побачить Місяць о 19:25.

Львів – о 19:51.

Повна фаза, коли Місяць повністю зануриться в найтемнішу частину тіні Землі, триватиме 82 хвилини – з 17:30 до 18:52 за Гринвічем (в Україні – з 20:28 до 21:55). Таким чином в Україні Місяць зійде вже відразу у фазі повного затемнення.

Для спостерігачів у Європі подія буде особливо цікавою, адже Місяць зійде над горизонтом вже зануреним у тінь Землі та забарвленим у червоний колір. Наприклад, у Берліні та Відні повна фаза розпочнеться о 19:30 за місцевим часом, а схід Місяця відбудеться лише за кілька хвилин до цього.

Сховається Місяць за горизонт о 05:34 (для спостерігачів у Києві), але саме затемнення скінчиться значно раніше. Воно триватиме до 20:55 за Гринвічем (до 23:55 в Україні).

Таким чином в Україні основна частина затемнення пройде ще до того, як сяде Сонце, а решта вже відбуватиметься у вечірній темряві.

Чому Місяць "кривавий"?

Затемнення називають "кривавим", оскільки в цей час Місяць набуде характерного червонуватого відтінку. Це відбувається через те, що сонячне світло проходить спочатку через атмосферу нашої планети, і лише потім потрапляє на супутник, який ховається за Землею. Принцип цього явища такий самий, як і тоді, коли небо червоніє ввечері: коли Сонце низько над горизонтом, його промені проходять довший шлях через атмосферу, де частинки пилу та вологи розсіюють короткі хвилі світла (сині та фіолетові), залишаючи довгі хвилі (червоні та помаранчеві), які досягають наших очей. У випадку затемнення сонячне світло пройде через товщу атмосфери, заломиться, частково розсіється, і нарешті потрапить на Місяць у червоному спектрі.

Очікується, що затемнення буде досить темним та насиченим за кольором, оскільки близько 36% діаметра Місяця пройде через найглибшу частину земної тіні. Додаткової унікальності події додасть те, що Місяць перебуватиме поблизу перигею – найближчої до Землі точки своєї орбіти, через що він виглядатиме дещо більшим, ніж зазвичай.

Що далі?

Друге небесне явище – часткове сонячне затемнення – відбудеться 21 вересня і збігатиметься з днем осіннього рівнодення, що надає йому назву "затемнення рівнодення". На відміну від місячного, це затемнення буде видно набагато меншій кількості людей. Основні локації для спостережень – Нова Зеландія, південна частина Тихого океану та Антарктида. У цих регіонах можна буде побачити вражаючий схід Сонця у вигляді півмісяця.

В Україні цього затемнення ми не побачимо.

Хоча небо не потемніє, як під час повного сонячного затемнення, видовище обіцяє бути незабутнім для спостерігачів. У деяких частинах Антарктиди та на півдні Нової Зеландії Місяць закриє до 86% сонячного диска. Наприклад, у новозеландському місті Данідін Сонце зійде вже частково затемненим, а максимальна фаза покриття сягне 72%.