Старі технології повертаються: як зміняться бюджетні смартфони в епоху кризи оперативної пам'яті

Ринок мобільних технологій готується до серйозних випробувань, які вплинуть на гаманці та користувацький досвід мільйонів. Стрімкий розвиток ШІ створив неочікуваний побічний ефект, змушуючи виробників переглядати архітектуру навіть популярних моделей. Покупцям варто готуватися до того, що звичні стандарти якості в доступному сегменті зазнають змін.

Якими технічними компромісами виробники рятуватимуть доступні смартфони?

Індустрія мобільних пристроїв зіткнулася з новою реальністю, яку диктує дефіцит компонентів. Головною причиною нестабільності є стрибок цін на оперативну пам'ять, спричинений попитом з боку розробників штучного інтелекту. Вони масово скуповують доступні обсяги пам'яті, а наслідки на собі відчують звичайні споживачі. Найбільш вразливими до таких коливань виявилися бюджетні та середньобюджетні смартфони, де кожний долар собівартості має значення, пише AndroidAuthority.

Менше оперативної пам'яті

Відомий інсайдер Digital Chat Station повідомив, що виробники вже готують низку стратегічних змін, щоб адаптуватися до кризи. Одним із наслідків стане зміна звичних конфігурацій пам'яті. На ринок повертаються моделі з 8 гігабайтами оперативної та 512 гігабайтами постійної пам'яті.

Експерти припускають, що така комбінація замінить дорожчі варіанти з 12 гігабайтами оперативної пам'яті, оскільки саме вона тепер становить значну частину витрат на матеріали.

Згідно з даними Counterpoint Research, станом на кінець першого кварталу оперативна пам'ять типу LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0 займали близько 14% та 11% від загальної вартості компонентів пристрою відповідно.

Прогнозується, що вже у другому кварталі ці показники можуть зрости на 20% та 16%, що змушує інженерів шукати способи здешевлення інших елементів.

Повернення слотів під microSD

Цікавим наслідком економії стане повернення гібридного слота для SIM-карт, який дозволяє встановити або другу картку зв'язку, або карту пам'яті microSD. Хоча це є вимушеним кроком через високу вартість внутрішніх накопичувачів, для багатьох користувачів це стане позитивною новиною, оскільки дозволить дешево розширювати пам'ять пристрою.

Знову дешевий пластик

Крім того, у 2026 році в сегменті пристроїв вартістю близько 3 000 юанів, що дорівнює приблизно 436 доларам, очікується масове повернення пластикових рамок корпусу та оптичних сканерів відбитків пальців. До цієї категорії потрапляють такі майбутні новинки, як OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T та Samsung Galaxy A56.

Ми боролися за кращі екрани, але програли

Ще одним тривожним сигналом є можливе використання екранів із частотою оновлення 90 герців та застарілим краплеподібним вирізом під фронтальну камеру. Раніше такі рішення були характерними для найдешевших моделей на кшталт Galaxy A17 вартістю 200 доларів або Redmi 15C за 120 доларів, проте тепер вони можуть з'явитися і в дорожчих апаратах. Цілком імовірно, що сюди ж додадуться й товщі рамки, які тільки почали зникати навіть у дешевих моделей.

Старі технології за новою ціною

У підсумку через апетити компаній у сфері штучного інтелекту смартфони середнього класу у 2026 році пропонуватимуть менше можливостей за ту ж саму ціну або навіть трохи вищу. Споживачам доведеться набагато ретельніше вивчати технічні характеристики перед покупкою, щоб не отримати застаріле залізо у новій обгортці.