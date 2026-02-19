Зверніть увагу на ці 5 моментів, коли купуєте новий смартфон у 2026 році

2026 рік лише набирає обертів, а ринок смартфонів уже наповнений гучними анонсами. Виробники готують нові моделі з потужними чипами та акцентом на штучному інтелекті. Попри це, для більшості людей важливі не рекордні характеристики, а збалансований пристрій, який не стане фінансовим тягарем.

Чи справді вам потрібен флагман?

Головний тренд року – не складні екрани й не нові алгоритми штучного інтелекту, а подорожчання компонентів. Через високий попит на пам'ять DRAM і NAND з боку індустрії ШІ виробництво смартфонів стає дорожчим. Центри обробки даних поглинають величезні обсяги високошвидкісної пам'яті, що тисне на весь ланцюг постачання, пише 24 Канал.

Дивіться також Ці 5 бюджетних смартфонів усе ще підтримують карти пам'яті у 2026 році

Зростання цін – нова реальність

Компанії не працюють собі у збиток – підвищені витрати закладаються у фінальну ціну. Це означає, що топові лінійки можуть подорожчати. Водночас торішні моделі часто залишаються раціональнішим вибором – вони дешевші й усе ще достатньо потужні, оскільки, як і цьогорічні пристрої, виходили з 8 – 16 гігабайтами оперативної пам'яті, з тими ж обсягами флеш-пам'яті та здебільшого з тими ж камерами. Змінюються лише чипи, яскравість екрана та кілька дрібниць у дизайні.

Моделі Android, випущені рік чи два тому, в багатьох випадках пропонують 7 років оновлень. Це означає, що вони будуть актуальними ще довгий час при меншій ціні. Якщо ви не плануєте рендерити довгі відео, грати у вимогливі ігри чи навантажувати свій смартфон іншими ресурсомісткими справами, вам, імовірно, не потрібен найактуальніший флагман.

Для месенджерів, соцмереж і стримінгу достатньо середнього класу. Надмірна потужність часто означає більше тепла та швидший розряд батареї під навантаженням.

Раціональний мінімум на 2026 рік:

8 гігабайтів оперативної пам'яті для стабільної роботи;

12 гігабайтів, якщо смартфон планується на 3 – 4 роки;

Чип 2025 чи 2024 року.

Підтримка оновлень і реальні можливості ШІ

Сьогодні програмне забезпечення впливає на досвід користування не менше, ніж "залізо". Бренди на кшталт Samsung, Google та Apple обіцяють до семи років оновлень безпеки й системи для флагманів. Це фактично подвоює життєвий цикл пристрою.

Водночас ШІ-функції стали маркетинговим стандартом – переклад дзвінків у реальному часі, автоматична обробка фото, підсумки текстів тощо. Але варто перевіряти, чи працюють ці функції в Україні та чи можуть вони працювати офлайн. Хмарна обробка означає залежність від інтернету й потенційні ризики для приватності.

Перед покупкою потрібно з'ясувати:

Скільки років оновлень гарантує виробник;

Чи стабільно він дотримується графіків;

Які ШІ-функції працюють в Україні та локально на пристрої.

Автономність і швидкість заряджання

Ємність у 5 000 міліампер-годин сама по собі нічого не гарантує. Енергоефективність процесора й оптимізація системи мають більший вплив, тому iPhone з батареєю на 4000 міліампер-годин може тримати заряд довше, ніж китайський пристрій з батареєю на 5 – 6 тисяч міліампер-годин.

Надшвидка зарядка понад 100 ват виглядає вражаюче, але якщо смартфон заряджається щоночі, різниця практично непомітна. Натомість часте використання максимальної потужності може впливати на деградацію батареї.

Краще орієнтуватися на реальні тести автономності, а не лише на технічні цифри.

Не менш важливо – система охолодження. Деякі моделі демонструють хороші цифри в тестах, але в реальному використанні знижують частоти через перегрів.



Як вибрати смартфон у 2026 році / Фото Depositphotos

Камера – стабільність важливіша за мегапікселі

Навіть середній сегмент у 2026 році знімає добре при денному світлі. Різниця проявляється в складних умовах: слабке освітлення, відеозйомка, стабілізація.

Слід оцінювати:

Якість нічних фото;

Роботу ультраширокої та телефото-камер;

Стабілізацію відео;

Точність передачі кольорів і відтінків шкіри.

Іноді смартфон із меншою кількістю мегапікселів дає більш передбачуваний результат завдяки кращій обробці зображення. Тут, наприклад, можна звернути увагу на Pixel серії A.

Дисплей, матеріали й комфорт

Більшість моделей мають високочастотні екрани, але яскравість і читабельність на сонці суттєво різняться. Також важливо перевірити захист скла, ступінь захисту від води та пилу, вагу й товщину корпусу.

Окрема тема – сховище. Слоти для microSD майже зникли, тому 256 гігабайтів внутрішньої пам'яті стають безпечним мінімумом.

Дивіться також Ні, у вас не дежавю: Google дійсно випустив той самий смартфон під новою назвою Pixel 10a

Довгострокова перспектива

Сучасний ринок досяг точки, коли навіть доступні смартфони перевершують базові потреби. Вирішальними стають підтримка, програмні можливості та відповідність стилю користування.

Правильніше ставити не запитання "який смартфон найпотужніший", а інші:

Чи буде він актуальним через кілька років;

Чи витримає день активного використання;

Чи зручно лежить у руці;

Чи відповідає камера вашим очікуванням.

Смартфон – це інструмент щоденного користування. Баланс між ціною, підтримкою та практичністю у 2026 році важливіший за рекордні цифри у специфікаціях.