Вчені з Лондона отримали доступ до квантового чипа Google – що це змінить для науки

Британські науковці вперше отримали доступ до одного з найпотужніших квантових чипів Google. Це може прискорити дослідження природних процесів і наблизити появу практичних квантових комп'ютерів.

Команда з King's College London отримала перший у країні доступ до квантового процесора Google під назвою Willow у межах програми, запущеної спільно з британською національною квантовою лабораторією. Про це пише ВВС.

Дивіться також Інженера Google звинуватили у заробітку на ставках завдяки секретним даним компанії

Чому доступ до чипа Willow називають проривом для науки?

Квантові комп'ютери працюють за принципами квантової механіки та теоретично здатні вирішувати задачі, які класичним суперкомп'ютерам недоступні. За оцінками Google, процесор Willow може розв'язати певну теоретичну задачу за п'ять хвилин, тоді як найпотужнішим сучасним суперкомп'ютерам знадобилося б близько 10 септильйонів років.

Дослідниця проєкту докторка Елеонор Крейн заявила, що використання Willow може "запалити факел" для наукових відкриттів у сфері природних процесів. За її словами, квантові обчислення допоможуть краще зрозуміти, як рослини перетворюють сонячне світло на енергію, як електрика проходить через матеріали або як взаємодіють молекули.

Які задачі вирішуватиме квантовий комп'ютер Google?

У центрі досліджень – моделювання складних природних процесів, які неможливо точно прорахувати на звичайних комп'ютерах. Йдеться про такі явища, як фотосинтез, взаємодія молекул і поведінка фундаментальних частинок. Саме ці процеси лежать в основі життя та матеріальної фізики, але їхня складність робить класичне моделювання майже неможливим.

Докторка Крейн зазначила: "Було б корисно, якби суспільство могло зрозуміти ці процеси, щоб створювати кращі сонячні панелі, ефективні енергетичні системи та нові ліки для хвороб, які сьогодні не піддаються лікуванню".

Дослідницька команда працюватиме над методами, які в майбутньому дозволять квантовим комп'ютерам ефективно моделювати складні природні системи.

Що відомо про чип Willow від Google?

Чип Willow розроблений підрозділом Google у сфері квантових технологій. Компанія заявляє, що пристрій демонструє значні технологічні прориви і є кроком до створення масштабних квантових комп'ютерів, придатних для практичного використання.

За словами дослідників, у світі вже триває активна гонка у сфері квантових технологій між США, Європою та Китаєм. Велику роль у цьому відіграють державні інвестиції та партнерства між університетами та технологічними компаніями. У Великій Британії на розвиток квантових досліджень виділено близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів державного фінансування.

Коли квантові комп'ютери стануть практичними?

Попри оптимістичні прогнози, квантові комп'ютери поки що залишаються експериментальною технологією. Вони не замінять класичні комп'ютери, оскільки підходять лише для специфічних типів задач.

Водночас експерти вважають, що вже до 2028 – 2030 років квантові системи можуть почати вирішувати перші практичні завдання у науці та промисловості.

Однак існують і ризики. Зокрема, квантові комп'ютери потенційно здатні зламувати сучасні системи шифрування, що може вплинути на криптовалюти, фінансові транзакції та захищені комунікації. Через це компанії вже починають розробляти нові методи захисту даних. Попри виклики, дослідники вважають, що технологія має потенціал радикально змінити науку, енергетику та медицину в найближчі десятиліття.