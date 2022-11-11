IBM представила найпотужніший у світі квантовий комп'ютер

IBM представила найпотужніший квантовий процесор у світі. Osprey може похвалитися 433 квантовими бітами (кубітами). Щоб домогтися такої ж продуктивності, звичайному комп'ютеру знадобиться більше бітів, ніж атомів у відомому Всесвіті.

Звичний комп'ютер зберігає й обробляє дані в двійкових бітах у вигляді нулів і одиниць. Квантовий же використовує кубіти, які можуть дорівнювати нулю, одиниці або тому й іншому одночасно. Це експоненціально збільшує обчислювальну потужність із кожним новим кубітом, даючи змогу виконувати обчислення, які неможливі для звичайних комп'ютерів.

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Що відомо про IBM Osprey

Володіючи потужністю 433 кубіти, IBM Osprey з великим відривом стає найпередовішим квантовим процесором у світі. Він містить удвічі більше кубітів, ніж попередній рекордсмен – Xanadu Borealis з 216 кубітами.

Osprey має архітектуру, аналогічну своєму попереднику, що складається з одного шару кубітів поверх кількох шарів провідника, що допомагає втиснути більше кубітів при одночасному зниженні частоти помилок. IBM заявляє, що можливості цієї машини набагато перевершують можливості будь-якого традиційного комп'ютера, стверджуючи, що для відтворення процесора Osprey звичайному комп'ютеру знадобиться більше бітів, ніж атомів у відомому Всесвіті.

Далі буде

Однак і це ще не все. IBM каже, що якими би вражаючими не були оновлення цього року, все ж справжнім поворотним моментом стане рік наступний.

Квантовий процесор Condor, який обіцяють представити у 2023 році, матиме 1121 кубіт .

. Також новий модульний процесор під назвою Heron зможе об'єднувати кілька 133-кубітних блоків.

Також до кінця 2023 року буде випущено IBM Quantum System Two . Ця модульна система стане основою квантових суперкомп'ютерів, вміщуючи кілька процесорів з каналами зв'язку між ними.

. Ця модульна система стане основою квантових суперкомп'ютерів, вміщуючи кілька процесорів з каналами зв'язку між ними. IBM планує до 2025 року створити квантову систему з більш ніж 4000 кубітами.

Презентаційний ролик IBM Quantum System Two: відео