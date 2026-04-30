Травнева повня наближається: коли чекати на Квітковий Місяць і чим вона особлива

У травні 2026 року нічне небо готує справжній сюрприз для любителів астрономії. Початок місяця ознаменується появою Квіткового Місяця, який цього разу матиме специфічні особливості та стане частиною рідкісного циклу з двома повнями протягом одного календарного періоду.

Квітковий Місяць: коли його чекати?

Перша повня останнього місяця весни досягне максимуму вже 1 травня 2026 року о 17:23 за Гринвічем. Для мешканців України ця подія припаде на вечірній час – о 20:23 за Києвом. Проте найкращий вид на нього зберігатиметься не лише в цей день, а й 30 квітня, 1 та 2 травня, пише 24 Канал.

Цьогорічний Квітковий Місяць не буде Супермісяцем. Навпаки, він має статус "мікромісяця", відзначає BBC. Це явище виникає, коли повня збігається з апогеєм – точкою, де Місяць перебуває на максимальній відстані від Землі у своїй еліптичній орбіті. Дистанція між планетою та її супутником у цей момент становить приблизно 406 000 кілометрів, тоді як під час Супермісяця вона скорочується до 363 000 кілометрів.

Через таку віддаленість травневий Місяць виглядатиме приблизно на 5 відсотків меншим і на 10 відсотків тьмянішим, ніж зазвичай. Хоча неозброєним оком цю різницю помітити складно, вона стає очевидною на професійних знімках.

Звідки походить назва?

Назва "Квітковий Місяць" походить від традицій корінних народів Північної Америки, зокрема племені алгонкінів. Вона відображає природні цикли: саме в травні в Північній півкулі спостерігається масове цвітіння рослин і бурхливий ріст трави, пише Time and Date.

У різних культурах цей період мав свої назви, що відображали сезонні зміни. Наприклад, народи крі називали його Місяцем відкладання яєць або Жабячим Місяцем, а в англосаксонській традиції він відомий як Молочний Місяць. Остання назва пов'язана з тим, що в цей час худобу починали доїти тричі на день через велику кількість свіжої трави на пасовищі.

Де шукати повню?

З погляду астрономії, 1 травня 2026 року Місяць перебуватиме в сузір'ї Терезів, повідомляє спеціалізований ресурс Star Walk. Поруч із ним можна буде побачити зорю третьої величини Зубен Ельгенубі. Також напередодні повні, 30 квітня, супутник пройде поблизу Спіки, найяскравішої зорі в сузір'ї Діви, а вже 4 травня наблизиться до Антареса – червоного гіганта, який називають "серцем скорпіона".

Друга повня травня

Травень 2026 року стане унікальним завдяки появі другої повні – так званого Блакитного Місяця, який очікується 31 травня, за даними EarthSky. Це стається тому, що місячний цикл триває приблизно 29,5 доби, що трохи менше, ніж тривалість більшості календарних місяців. Коли перша повня припадає на самий початок місяця, супутник встигає завершити ще один цикл до його завершення.

Варто зазначити, що друга травнева повня також буде мікромісяцем і перебуватиме навіть далі від Землі, ніж перша.