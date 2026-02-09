Венера знову вразила вчених: під поверхнею планети виявили велетенський лавовий тунель

Науковці постійно досліджують Венеру і періодично знаходять там щось справді цікаве. Цього разу група вчених вичявила на планеті величезний порожній лавовий тунель. Це справді важливе відкриття, адже воно підтверджує здогадки дослідників про те, що сестра Землі мала доволі активне вулканічне минуле.

Виявити таку структуру вдалося завдяки повторному аналізу архівних радіолокаційних даних, отриманих космічним апаратом NASA Magellan ще у 1990-х роках. Його провели дослідники з Університету Тренто, розповідає SciTechDaily.

Дивіться також Парад планет відбудеться у лютому: коли та як дивитися рідкісну подію

Які секрети приховує гігантська порожнина знайдена на Венері?

Науковці змогли зазирнути вглиб геологічної історії Венери завдяки аналізу даних радара із синтезованою апертурою (SAR). Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, вказують на існування підземної структури в районі гори Нікс Монс, названої на честь грецької богині ночі.



Кілька ям і виявлений "люк" підземної лавової порожнини на Венері / Фото Радарна система Magellan

Лоренцо Бруццоне, керівник Лабораторії дистанційного зондування Університету Тренто, зазначає, що ідентифікація такої вулканічної порожнини має особливе значення, адже вона дозволяє підтвердити теорії, які роками залишалися лише припущеннями.

Чому це важливе відкриття?

Виявлення лавових тунелів на інших планетах – надскладне завдання, оскільки вони приховані під шаром породи. Зазвичай їх помічають лише тоді, коли частина "даху" обвалюється, утворюючи отвір або провал на поверхні.

На Венері ситуація ускладнюється щільним шаром хмар, через які неможливо проводити прямі візуальні спостереження. Тому єдиним надійним інструментом залишається радар.

Використовуючи нову техніку обробки зображень для пошуку підземних каналів поблизу поверхневих провалів, команда Бруццоне виявила об'єкт із вражаючими характеристиками: діаметр тунелю становить близько одного кілометра, товщина його склепіння – щонайменше 150 метрів, а глибина порожнечі сягає не менше 375 метрів, зазначає EurekAlert.

Такі гігантські розміри можуть бути зумовлені специфічними умовами Венери. Менша гравітація та надзвичайно щільна атмосфера сприяють тому, що розплавлена лава швидко утворює товсту ізоляційну кірку, яка дозволяє формуватися величезним підземним каналам.



Рендер лавової пустоти на Венері / Фото RSLab, University of Trento

Ця знахідка за розмірами перевищує аналогічні структури на Землі чи Марсі і ближча до найбільших тунелів, знайдених на Місяці. Хоча наразі вдалося детально вивчити лише частину порожнини поблизу входу, аналіз рельєфу та сусідніх провалів дає підстави припускати, що довжина тунелю може перевищувати 45 кілометрів.

Що далі?

Це відкриття закладає фундамент для майбутніх досліджень планети. Нові місії, такі як Envision від Європейського космічного агентства та Veritas від NASA, будуть оснащені досконалішими радарами.

Вони дозволять не лише робити чіткіші знімки поверхні, а й проникати вглиб кори на сотні метрів, знаходячи нові тунелі навіть без видимих отворів на поверхні.

Лоренцо Бруццоне переконаний, що це лише початок тривалого процесу вивчення того, як вулканічні процеси формували еволюцію Венери.