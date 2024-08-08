Як створити безіменну папку на iPhone або iPad

Впорядкування домашнього екрану на вашому iPhone або iPad часто означає створення папок для групування схожих програм. Однак iOS зазвичай присвоює назву за замовчуванням кожній папці, і не дозволяє залишати назву порожньою. Існує хитрий обхідний спосіб для створення такої папки.

Для чого це потрібно? Все просто, папка без імені перетворить ваш робочий стіл на охайне місце з акуратних плиток, які не псуватимуть назви. Як зробити ваш головний екран менш захаращеним читайте далі в нових порадах від Техно 24.

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Покрокова інструкція

Для початку вам потрібен застосунок з категорії "Їжа та напої" в App Store. Якщо у вас вже є така програма, ви можете пропустити цю частину. Для цього прикладу ми використаємо застосунок OpenTable.

Далі нам потрібно створити папку натиснувши та утримуючи значок програми OpenTable, доки у верхньому лівому куті значка не з'явиться кругла кнопка "x".

Утримуйте палець на іконці програми та перетягніть її на іконку іншої програми, наприклад, Game Center, щоб створити нову папку.

Дуже важливо перетягувати іконку програми з категорії "Їжа та напої" (OpenTable) на іконку іншої програми, а не навпаки. Це гарантує, що папка залишиться без назви. Якщо ви зміните порядок, ім'я теки за замовчуванням буде відповідати категорії іншої програми.

Якщо ви все зробили правильно, теку буде створено без назви. Натисніть будь-де за межами нової папки на головному екрані, щоб закрити її.

Тепер ви можете перетягнути більше піктограм програм до безіменної теки. За бажанням ви можете видалити програму з категорії "Їжа та напої" з папки або деінсталювати її, якщо вона вам більше не потрібна.

Збереження програми може бути корисним, якщо ви плануєте створити більше безіменних папок у майбутньому.

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Цей лайфхак допоможе вам впорядкувати головний екран за допомогою безіменних папок, та очистити ваш пристрій, що вплине на зручність користування.