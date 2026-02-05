США вперше застосували бойовий лазер HELIOS проти рою дронів: скільки вдалося збити

Військово-морські сили США поступово переходять до нової логіки протиповітряної оборони, де ключову роль відіграють енергетичні системи. Один із сучасних есмінців під час морських випробувань продемонстрував можливості лазерної зброї проти повітряних загроз, показавши напрям розвитку флоту на найближчі роки.

Як пройшли випробування лазерної системи?

Есмінець класу Arleigh Burke USS Preble під час демонстраційних випробувань у морі застосував бойовий лазер HELIOS для знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила компанія Lockheed Martin, яка є головним підрядником програми, пише видання The War Zone.

Йдеться про систему High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance, відому як HELIOS або Mk 5 Mod 0. Це лазер потужністю близько 60 кіловатів, здатний фізично пошкоджувати або повністю виводити з ладу повітряні цілі малого та середнього розміру, зокрема дрони. Окрема функція комплексу – так званий "dazzler", який засліплює або пошкоджує оптичні сенсори й головки самонаведення.

За словами керівника Lockheed Martin Джима Тайклета, під час випробувань система успішно нейтралізувала всі чотири безпілотники в межах сценарію протидії атаці БПЛА. Основний акцент зроблено не лише на факті ураження цілей, а й на економічному факторі. Дешевий світловий промінь, кожен постріл яких коштує менше одного долара, дозволяє зберігати дорогі зенітні ракети для складніших загроз.

HELIOS встановили на USS Preble ще у 2022 році, і наразі це єдиний корабель флоту США з таким комплексом на борту. Раніше повідомлялося лише про успішне знищення одного дрона у 2024 році, але багатоканальний сценарій став логічним наступним кроком.



Інфрачервона фотографія корабля USS PREBLE, який використовує високоенергетичний лазер з інтегрованою оптичною системою засліплення та спостереження (HELIOS) під час випробувань до січня 2025 року / Фото US Military

Виклики, однак, залишаються:

Лазер може працювати лише по одній цілі за раз, а ефективність зменшується з відстанню через розсіювання променя в атмосфері.

Погодні умови, дим, аерозолі та морська вологість також впливають на стабільність ураження.

Додатково лазерні системи вимагають потужного електроживлення та складного охолодження, що створює навантаження на корабельні енергосистеми.

Попри це, US Navy розглядають спрямовану енергію як майбутню основу ближньої оборони. Адмірали відкрито заявляють, що лазери мають стати "першою відповіддю" на загрози в зоні прямої видимості. Причина проста: фактично необмежений боєзапас, за умови наявності електроенергії, та мінімальна вартість одного "пострілу" у порівнянні з ракетами, ціна яких може сягати близько 1 мільйона доларів за одиницю.

Майбутнє американського озброєння

Паралельно флот експериментує з менш потужними лазерами ODIN, про які раніше повідомляла Служба розповсюдження візуальної інформації в галузі оборони (DVIDS). Також розглядають масштабування HELIOS до рівня 150 кіловатів, а в перспективі – навіть мегаватних систем для кораблів нового покоління. Такий підхід має звільнити більше місця для ударного озброєння й зменшити залежність від традиційних боєприпасів у тривалих морських операціях.

USS Preble залишається ключовою платформою для відпрацювання цих рішень. Саме на ньому флот перевіряє, чи здатні бойові лазери перейти з експериментального статусу до повноцінного інструмента щоденної оборони.