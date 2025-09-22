Стартап LightSolver з Тель-Авіва представив Laser Processing Unit (LPU) – обчислювальну систему на базі лазерів, здатну напряму розв’язувати складні фізичні рівняння. Розробка може стати альтернативою суперкомп’ютерам та квантовим системам.

LightSolver презентував апаратне рішення, яке отримало назву Laser Processing Unit (LPU). На відміну від звичних CPU, GPU або квантових процесорів, цей підхід базується на сітці лазерів, що працюють синхронно. Завдяки цьому пристрій може напряму розв’язувати часткові диференціальні рівняння, зокрема рівняння теплопровідності та рівняння Шредінгера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LightSolver.

Чим особливий Laser Processing Unit?

Ключова особливість полягає у використанні природних властивостей лазерів як електромагнітних хвиль. Це дозволяє уникати обмежень цифрових систем, серед яких – затримки через передачу даних між пам’яттю та процесором. LPU працює з вбудованою оптичною пам’яттю: стани лазерів зберігаються у резонаторі, що забезпечує виконання обчислень із постійним часом у межах наносекунд, незалежно від складності задачі.

Розробка LightSolver відрізняється від фотонних процесорів, які є двовимірними. Тут використовується тривимірна лазерна архітектура, яка, за словами стартапу, забезпечить кращу масштабованість. Компанія планує вийти на підтримку 100 тисяч змінних до 2027 року і мільйона – до 2029-го.

Перші версії вже доступні для дослідників у форматі Alpha-процесора та цифрового емулятора через платформу LPU Lab. Це дозволяє науковцям та інженерам тестувати технологію ще до її комерційного запуску.

За словами співзасновниці та CEO LightSolver Руті Бен-Шломі, класичні комп’ютери змушені оцифровувати аналогові процеси природи, через що виникають втрати часу та енергії. Виконання великих фізичних симуляцій на апаратному рівні дозволяє робити це ефективніше, ніж будь-які сучасні HPC чи квантові системи.

Хто в Україні займається квантовими компʼютерами?

Як повідомляє The World Economic Forum, Haiqu – американсько-український стартап, заснований у 2022 році Річардом Гіваном (CEO) та Миколою Максименком (CTO), який розробляє програмне забезпечення й middleware для підвищення продуктивності "шумних" квантових процесорів. Стартап служить для того, щоб зробити існуючі квантові комп’ютери більш корисними вже сьогодні – зокрема шляхом зменшення впливу помилок та нестабільності апаратного забезпечення, що зазвичай обмежує їх застосування.

Стартап залучив 4 мільйони доларів у pre-seed раунді у 2023 році: очолили інвестицію фонди MaC Venture Capital і Toyota Ventures, також брали участь SOMA Capital і декілька українських фондів, серед яких u.ventures, SID Venture Partners, Roosh Ventures.