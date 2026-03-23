Помер Леонід Радвінський, власник OnlyFans з Одеси: що відомо про його життя та причину смерті

Світ технологій втратив одну з найбільш загадкових і впливових фігур сучасності. Уродженець Одеси, який зумів побудувати багатомільярдну імперію та докорінно змінити правила гри в інтернет-індустрії, пішов із життя у самому розквіті сил.

Хто такий Леонід Радвінський?

У віці 43 років пішов із життя Леонід Радвінський, власник популярної платформи OnlyFans. Офіційне підтвердження надійшло від представників лондонської компанії Fenix International Ltd, яка є материнською структурою сервісу, пише Bloomberg.

Дивіться також Уряд США готує цілий сайт про прибульців після обіцянок Трампа оприлюднити файли про НЛО

За інформацією від близького оточення бізнесмена, причиною смерті стала тривала боротьба з онкологічним захворюванням. Родина підприємця, яка завжди трималася осторонь публічності, попросила журналістів поважати їхнє право на приватність у цей скорботний час.

Леонід Радвінський народився в Одесі у 1982 році, проте ще в дитинстві разом із батьками емігрував до Сполучених Штатів Америки. Його шлях у великий бізнес розпочався після вивчення економіки в Північно-західному університеті Чикаго.

Радвінський проявив підприємницький хист ще в студентські роки, заснувавши компанію Cybertania, яка займалася адмініструванням вебсайтів та управлінням інтернет-контентом, писало раніше видання BBC. Це дало йому глибоке розуміння того, як працюють цифрові ніші та як монетизувати увагу аудиторії.

OnlyFans

Справжнім проривом у кар'єрі бізнесмена стало придбання контрольного пакета акцій OnlyFans у 2018 році. Платформа, створена родиною Стокелі за два роки до того, під керівництвом Радвінського перетворилася на глобальне явище.

Хоча Радвінський не був його фактичним засновником, як це часто помилково стверджують, він запропонував революційну модель прямої монетизації, де автори контенту отримують 80 відсотків від вартості підписки, а сервіс залишає собі лише 20 відсотків комісії.

Цей підхід став надзвичайно популярним, особливо під час глобальної пандемії, коли мільйони людей шукали альтернативні способи заробітку та розваг в інтернеті. Саме це фактично породило OnlyFans у тому вигляді, в якому ми його маємо зараз.

Життя поза камерами

Попри величезні статки, які журнал Forbes у 2025 році оцінив у 4,7 мільярда доларів, Радвінський залишався вкрай стриманою людиною. Його називали мільярдером-відлюдником, оскільки він майже не давав інтерв'ю та рідко з'являвся на публічних заходах.

У вільний час він захоплювався шахами, багато читав та навіть навчався пілотуванню гелікоптера. Водночас він не забував про своє коріння й активно підтримував Україну, пожертвувавши у 2022 році понад 1,3 мільйона доларів у криптовалюті на благодійні цілі.

Спадок

Сьогодні OnlyFans налічує близько 3,2 мільйона творців контенту та понад 239 мільйонів підписників. Тільки за останній рік прибутки компанії до оподаткування перевищили 525 мільйонів доларів.

Проте смерть власника ставить під питання подальшу стратегію розвитку цієї суперечливої імперії. З'являлися чутки, що незадовго до смерті Радвінський розглядав можливість продажу частки в компанії, що може свідчити про початок нової ери для платформи.

Його спадщина назавжди змінила уявлення про те, як технології можуть розширювати можливості індивідуальних підприємців у цифровому просторі.