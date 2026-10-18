LG готує нову технологію OLED-дисплеїв, яка може знизити їхню вартість

LG Display розробляє технологію FLiPP, яка має зробити виробництво OLED-дисплеїв ефективнішим і потенційно дешевшим. Спочатку її планують застосувати в моніторах і ноутбуках, а запуск виробництва може відбутися наприкінці 2027 року.

Технологія FLiPP (FMM-Less innovative Pixel Patterning) дає змогу виготовляти OLED-дисплеї без використання тонких металевих масок, які зазвичай допомагають точно наносити органічні світловипромінювальні матеріали на панель. Про це пише Techradar.

Як працює нова технологія OLED від LG

Замість цього матеріали наносять на скляну основу, після чого захищають спеціальним шаром і обробляють за допомогою фотолітографії та травлення. Так виробник може точніше формувати структуру пікселів і зменшувати втрати матеріалів під час виробництва.

За даними галузевого видання The Elec, ефективність виробничого процесу з FLiPP перевищила 93% проти приблизно 75% у традиційній технології з використанням металевих масок. Частка використаних органічних світловипромінювальних матеріалів зросла з 40% до 74%.

Це може знизити собівартість OLED-панелей. Водночас економія на виробництві ще не гарантує пропорційного зменшення роздрібних цін на готові пристрої.

Наскільки кращими можуть стати OLED-екрани

За даними LG Display, FLiPP дає змогу збільшити коефіцієнт заповнення пікселя світловипромінювальною областю до 65%. Також технологія відкриває кілька можливостей для покращення характеристик дисплеїв.

Зокрема, виробник заявляє про потенціал збільшення яскравості в 1,6 раза, подовження терміну служби в 2,4 раза або зменшення енергоспоживання на 13%. Це альтернативні варіанти оптимізації, а не гарантоване одночасне досягнення всіх трьох результатів в одному дисплеї.

Виробники зможуть обирати, на чому робити акцент залежно від призначення пристрою. Наприклад, ноутбуки можуть отримати енергоефективніші екрани, а монітори – яскравіші панелі або дисплеї з довшим терміном служби.

Коли FLiPP з'явиться в ноутбуках, моніторах і телевізорах

Технологія поки перебуває на першому етапі розробки. Технічний директор LG Display Чхве Йон Сок пояснив, що наступними кроками стануть створення готових продуктів і підготовка до масового виробництва.

Першими пристроями з новими панелями мають стати монітори, а згодом – ноутбуки. За інформацією LG Display, компанія розраховує перейти до виробничого етапу наприкінці 2027 року. Якщо графік не зміниться, перші пристрої можуть представити на виставці CES 2028.

Наразі LG Display також оцінює, чи можна адаптувати наявні виробничі лінії для LCD- і WOLED-панелей до нового процесу без значної модернізації. Це допомогло б уникнути витрат на будівництво нових виробничих потужностей.

Для телевізорів FLiPP поки не має близьких перспектив. Отже, хоча технологія потенційно здатна здешевити виробництво OLED-панелей, покупцям таких телевізорів, імовірно, доведеться чекати ще кілька років.