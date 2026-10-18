Технология FLiPP (FMM-Less innovative Pixel Patterning) позволяет изготавливать OLED-дисплеи без использования тонких металлических масок, которые обычно помогают точно наносить органические светоизлучающие материалы на панель. Об этом пишет Techradar.

Как работает новая OLED-технология от LG

Вместо этого материалы наносят на стеклянную основу, после чего защищают специальным слоем и обрабатывают с помощью фотолитографии и травления. Так производитель может более точно формировать структуру пикселей и сокращать потери материалов в процессе производства.

По данным отраслевого издания The Elec, эффективность производственного процесса с FLiPP превысила 93% против примерно 75% в традиционной технологии с использованием металлических масок. Доля используемых органических светоизлучающих материалов выросла с 40% до 74%.

Это может снизить себестоимость OLED-панелей. В то же время экономия на производстве пока не гарантирует пропорционального снижения розничных цен на готовые устройства.

Насколько лучше могут стать OLED-экраны

По данным LG Display, технология FLiPP позволяет увеличить коэффициент заполнения пикселя светоизлучающей областью до 65%. Также эта технология открывает ряд возможностей для улучшения характеристик дисплеев.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В частности, производитель заявляет о потенциале увеличения яркости в 1,6 раза, продления срока службы в 2,4 раза или снижения энергопотребления на 13%. Это альтернативные варианты оптимизации, а не гарантированное одновременное достижение всех трех результатов в одном дисплее.

Производители смогут выбирать, на чем делать акцент в зависимости от назначения устройства. Например, ноутбуки могут получить более энергоэффективные экраны, а мониторы – более яркие панели или дисплеи с более длительным сроком службы.

Когда FLiPP появится в ноутбуках, мониторах и телевизорах

Технология пока находится на первом этапе разработки. Технический директор LG Display Чхве Ен Сок пояснил, что следующими шагами станут создание готовых продуктов и подготовка к массовому производству.

Первыми устройствами с новыми панелями должны стать мониторы, а впоследствии – ноутбуки. По информации LG Display, компания рассчитывает перейти к этапу производства в конце 2027 года. Если график не изменится, первые устройства могут быть представлены на выставке CES 2028.

В настоящее время LG Display также оценивает, можно ли адаптировать имеющиеся производственные линии для LCD- и WOLED-панелей к новому процессу без значительной модернизации. Это помогло бы избежать затрат на строительство новых производственных мощностей.

Для телевизоров FLiPP пока нет ближайших перспектив. Таким образом, хотя технология потенциально способна удешевить производство OLED-панелей, покупателям таких телевизоров, вероятно, придется ждать еще несколько лет.