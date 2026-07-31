LinkedIn оголосив війну ШІ-сміттю: нова функція допоможе очистити вашу стрічку від непотребу

LinkedIn починає боротися із засиллям беззмістовних текстів, створених нейромережами. Відтепер користувачі можуть поскаржитися на підозрілі публікації за допомогою спеціальної кнопки "Це виглядає як ШІ-сміття".

Чому LinkedIn вдався до таких заходів

Новий інструмент дозволяє учасникам мережі миттєво позначати контент, який здається згенерованим штучним інтелектом. Як пише видання 404 Media, яке першим помітило оновлення, після натискання на три крапки у верхній частині поста та вибору відповідної опції алгоритм приховує публікацію з поля зору користувача.

Це рішення стало відповіддю на критичне зростання кількості однотипних ШІ-маніфестів, які заполонили платформу останніми роками, розповідаючи про нескінченний успішний успіх, неіснуючі досягнення та інше.



Нова функція в меню LinkedIn / Скриншот 404 Media

Штучний інтелект усюди

За оцінками сервісу виявлення ШІ Pangram, приблизно 41 відсоток довгих дописів і 30 відсотків коротких постів на платформі, ймовірно, створили машини. Попри наявність власних ШІ-інструментів для допомоги в написанні текстів, керівництво соцмережі визнало проблему надмірної автоматизації. Багато користувачів скаржилися на специфічний стиль таких публікацій – надмірні відступи між реченнями, довгі списки висновків та нав'язливе використання емодзі.

ШІ-сміття – це головний пріоритет для всіх нас. Ми справді дбаємо про це. Люди приходять у LinkedIn, щоб спілкуватися з реальними особистостями та ділитися своїми справжніми поглядами, ідеями та досвідом,

– коментував раніше директор із продуктів LinkedIn Харі Срінівасан.

Тож тепер компанія не лише впровадила кнопку скарги, а й запустила нові класифікатори для ідентифікації низькоякісного контенту. Це допоможе налаштувати моделі так, щоб вони краще відфільтровували автоматизовані повідомлення від людей, які не входять до вашого кола контактів. Користувачі, які раніше використовували нейромережі для імітації активності, тепер ризикують опинитися за бортом стрічки новин, оскільки нові алгоритми навчилися краще розрізняти людську експертизу та машинний текст.

Крім того, LinkedIn вирішив прибрати функцію "покращити допис", яка фактично переписувала текст користувача за допомогою штучного інтелекту. Замість неї розробники запропонували інструмент для коректури, який виправлятиме помилки, але зберігатиме унікальний голос автора.