Квітневий зорепад Ліриди вже на підході: коли і як його побачити у містах України

Зорепад Ліриди знову повертається і цього року обіцяє гарні умови для спостереження в Україні. Навіть у місті можна побачити "падаючі зірки", якщо знати правильний час і кілька простих прийомів.

Коли дивитися і чого чекати від Ліриди?

Зорепад Ліриди – один із найстаріших відомих людству метеорних потоків і щороку у квітні він знову активізується. У 2026 році його пік припадає на ніч із 22 на 23 квітня.

Якщо перевести міжнародні дані у київський час, максимальна активність очікується близько 23:00 22 квітня. Однак цей момент не є критично важливим: Ліриди стабільно активні протягом кількох ночей, тож найкращі шанси – у передсвітанкові години 22, 23 і навіть 24 квітня.

Найвигідніший час для спостереження в Україні – з 3:00 до 5:00 ранку, коли радіант потоку (сузір'я Ліри) підіймається високо над північно-східним горизонтом. Орієнтиром слугуватиме яскрава зоря Вега.

За ідеальних умов можна побачити до 15 – 20 метеорів на годину, хоча у місті ця цифра буде нижчою через світлове забруднення.

Цьогорічним додатковим бонусом є підходящі фази Місяця. Молодик припав на 17 квітня, тому в пікові ночі небо залишатиметься темним, без сильного місячного засвічення. Це значно підвищує шанси помітити навіть слабкі метеори.

Що таке Ліриди Це залишки комети C/1861 G1 (Тетчер). Земля щороку проходить через цей пиловий шлейф, і частинки згорають в атмосфері зі швидкістю близько 48 км/с. Іноді серед них трапляються яскраві боліди – короткі, але дуже ефектні спалахи.

Як дивитися зорепад навіть у місті?

Ідеальні умови – це темне небо за містом, але навіть у Львові чи Києві можна буде щось побачити. Головне – не використовувати телескоп. Він лише звузить поле зору. Краще просто дивитися неозброєним оком або використовувати камеру.

Найкращий практичний підхід такий:

оберіть відкрите місце з мінімумом ліхтарів

дивіться у напрямку північного сходу

дайте очам 15–20 хвилин адаптуватися до темряви

Для тих, хто хоче спробувати астрофото, підійде простий сетап:

ширококутний об'єктив (14 – 24 мм)

ISO 800 – 1600

витримка близько 20 – 30 секунд

серійна зйомка протягом кількох годин

Камера допомагає "накрити" більше неба і підвищує шанси зловити метеор, але навіть вона не гарантує результат. Часто найяскравіші спалахи трапляються саме тоді, коли ви випадково підняли очі вгору.

Що ще видно на небі цього тижня?

Кінець квітня 2026 року багатий не лише на Ліриди.