Майже чверть усіх пластикових відходів світу виготовлені лише 5 корпораціями

Міжнародна команда проаналізувала близько 1,87 мільйона пластикових відходів, зареєстрованих між 2018 і 2022 роками. За даними дослідження, 24% пластикового забруднення, яке можна відстежити до їхнього виробника, пов'язане лише з 5 корпораціями.

На жаль, більше половини таких відходів узагалі не можна розпізнати. Вони не мають впізнаваного дизайну чи етикетки й можуть походити в будь-якої країни.

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Деталі

24 відсотки дослідженого пластикового матеріалу можна було відстежити до п'яти компаній:

Виробники безалкогольних напоїв Coca-Cola та PepsiCo відповідальні за 11 та 5 відсотків відповідно.

та відповідальні за 11 та 5 відсотків відповідно. За ними йдуть транснаціональні гіганти харчової промисловості Nestle та Danone

та Закриває п'ятірку один з найбільших у світі виробників тютюнових виробів Altria.

Дослідники стверджують, що більша підзвітність є необхідною для вирішення зростаючої проблеми забруднення пластиком. Разом із тим позитивні дії лише цих кількох великих транснаціональних корпорацій можуть мати значний вплив на зменшення темпів забруднення планети.

Поступова відмова найбільших забруднювачів від одноразових і недовговічних пластикових виробів значно зменшила б глобальне забруднення пластиком,

– пишуть дослідники в опублікованій статті.

Дослідники пропонують заохочувати компанії, що виробляють харчі та напої, робити більше для зменшення кількості пластикових відходів, які вони продукують. Можна докласти зусиль для зменшення використання пластику, вдосконалення систем управління відходами, зміни дизайну продукції та збільшення можливості її перероблення. Існують значущі кроки, які можна зробити.

Що стосується величезної кількості небрендованого пластику, який неможливо пов'язати з окремими компаніями, дослідники закликають до створення міжнародних стандартів і спільних баз даних, щоб ці відходи можна було відстежувати більш ефективно. Як і у випадку з більшістю проблем, чим краще ми розуміємо проблему, тим краще ми можемо її вирішити.

Тим часом науковці продовжують шукати шляхи створення пластику, який би краще піддавався біологічному розкладанню й не затримувався в навколишньому середовищі. Зважаючи на те, що виробництво пластику подвоїлося за останні два десятиліття, ця проблема стає дедалі актуальнішою. Інші вчені намагаються знайти способи знищити вже наявний пластик. Наприклад, розглядаюся різні варіанти грибків та бактерій, які б розкладали пластик. Таких уже немало, але всі вони мають певні недоліки й поки що не можуть бути масштабовані.