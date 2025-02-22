Люди прискорюють еволюцію набагато більше, ніж думали вчені

Наука давно знає, що еволюція може відбуватися набагато швидше, ніж протягом мільйонів років. Ми вже маємо приклади еволюційних змін навіть у рамках кількох поколінь, якщо тварини потрапляють у нове середовище існування. Відомо також, що людина, а точніше її деструктивна діяльність, впливає на цей процес. Як виявилось, навіть сильніше, ніж ми уявляли.

Пояснення еволюції

Вчені виявили, що протягом останніх ста років процес вирощування німецьких домашніх свиней призвів до того, що форма їхніх морд значно змінилася, зробивши їх більш пласкими. Це може бути результатом селекції на ріст і плодючість, а також наслідками дієти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Royal Society.

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Щоб зрозуміти, чому так відбувається, слід дослідити саме поняття еволюції. Вона відбувається у відповідь на мінливість навколишнього середовища, щоб адаптувати тварин, які живуть на певній місцевості, до нових умов. Якщо, наприклад, у лісі, де довгий час не було хижаків, живуть дрібні тварини, вони, ймовірно, будуть проводити багато часу на землі, не боючись бути з'їденими. Але якщо місцевість почне заселятися хижаками, з часом ці тварини можуть виробити захисний механізм – перейти жити на дерева, почати вести нічний спосіб життя, почати виробляти отруту, відростити гостріші зуби для відбиття атаки чи міцніші лапи для втечі.

Якщо почне змінюватися клімат, тварини теж пристосуються. Відростять хутро при похолоданні, чи навчаться виживати при меншій кількості води при потеплінні.

Аналогічно це працює для випадків, коли змінюються джерела їжі. Природа підлаштовує органи харчування й способи добування їжі під наявні джерела харчів. Якщо вид усю свою історію харчувався рибою, то можна очікувати від нього або навичок плавання, або довгого дзьоба, або міцного терпіння, щоб довгий час лежати чи стояти нерухомо в очікуванні поживи. Але якщо риба раптом зникне з водойми, тварина або вимре в цьому регіоні, або пристосується до ловлі наземних істот, що змусить виробляти навички швидкого бігу, хороший слух, міцніші зуби для перегризання товщих, ніж у риб, кісток.

Як правило, такі процеси відбуваються протягом дуже тривалого часу – тисяч і мільйонів років. Але ми вже давно знаємо, що еволюція може бути набагато швидшою. Ми маємо приклади зміни кольору в комах внаслідок появи нових хижаків, зміни форми дзьобів у птахів одного й того ж виду через зміну джерела їжі та навіть антибіотикорезистентність.

Відкриття, що стривожило вчених

Отож, селекційна робота протягом останнього століття призвела до вкорочення та сплющення морд німецьких домашніх свиней. Короткі морди й плаский профіль з'явилися всього за 100 років і є наслідком змін у формі черепа тварин.

На думку команди з Університету Мартіна Лютера в Галле-Віттенберзі (MLU), ця зміна, ймовірно, пов'язана з новими методами розведення, запровадженими на початку двадцятого століття. Їхні висновки ґрунтуються на аналізі 3D-сканів 135 черепів диких кабанів і домашніх свиней початку XX і XXI століть. Дивно, але подібні зміни спостерігалися навіть у видів, які утримувалися окремо.

Люди вирощують свиней як домашню худобу протягом століть, і за цей час тварини зазнали значних змін. Наприклад, вони стали більшими і втратили чорну та коричневу щетину, а також набули світлішого відтінку шкіри.



Три види свиней, які досліджувалися. Дві перші – ландшвайн та едельшвайн. Зразок праворуч – тварина, яка дуже схожа на справжню домашню свиню, якою вона була колись / Фото Uni Halle/Markus Scholz

Попит на свинину в Німеччині значно зріс на початку XX століття. Селекціонери були заохочені до оптимізації своїх тварин. Їм потрібно було, щоб вони швидко росли, давали хороше м'ясо і були плідними,

– каже докторка Рената Шафберг, яка керує колекцією домашніх тварин в MLU..

Для цього дослідження вона та докторка Ешлі Харуда з Оксфордського університету проаналізували 135 черепів трьох різних порід: німецький едельшвайн, німецький ландшвайн і диких кабанів, які виступали контрольною групою. Черепи були або з початку XX століття, або їм було лише кілька років.

Дві домашні породи свиней зазнали значних змін: морди тварин стали значно коротшими і пласкішими, тоді як черепи більш сучасних тварин більше не мали злегка вигнутого назовні лоба.

Ми не очікували, що такі виразні відмінності з'являться всього за 100 років,

– пояснює Шафберг.

Примітно, що обидві породи домашніх свиней зазнали однакових змін, хоча їх утримували окремо. Ці зміни відбулися навіть попри те, що селекціонери не відбирали тварин спеціально за формою черепа, оскільки ця ознака не була важливою для розведення. Натомість зміни, схоже, є ненавмисним побічним продуктом відбору бажаних ознак.

Інша причина змін може бути пов'язана зі змінами в раціоні тварин. Відомо, що харчування впливає на ріст і розвиток. Сьогодні свиней переважно годують гранулами з високим вмістом білка. На відміну від них, черепи диких кабанів, які лишаються всеїдними, не зазнали таких змін.

Крім того, варто врахувати, що кабани в дикій природі схильні рити землю, в тому числі й в пошуках їжі. Для домашніх такої потреби немає, оскільки їжу їм приносить людина, і свиням уже не потрібен довший ніс.

Висновки

Результати дослідження демонструють, наскільки сильно людина може впливати на еволюцію тварин. Чарльз Дарвін припускав, що для того, щоб відбулися значні зміни, потрібні довгі періоди часу — мільйони років. Ця робота є черговим доказом того, що людина може значно прискорити цей процес за допомогою селекції та зміни умов проживання тварин.