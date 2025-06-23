Дослідження скам'янілих слідів доводить, що людина жила в Північній Америці ще 23 000 років тому

Нові археологічні дослідження зміцнюють давню гіпотезу про те, що люди з’явилися в Північній Америці значно раніше, ніж вважала офіційна наука. Йдеться про сліди, яким може бути понад 23 000 років.

Що відомо

Понад сторіччя наукова спільнота вважала, що перші мешканці Північної Америки – це представники культури Кловіс, які прибули на континент від 13 000 до 13 500 років тому. Проте сліди, знайдені в Національному парку Вайт-Сендс у Нью-Мексико, змусили переглянути цю версію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science.

Дивіться також Сенсація палеонтології: наука має череп денисівської людини майже століття, але не знала про це

У 2021 році дослідники вперше повідомили про відбитки людських ніг, вік яких був оцінений у діапазоні від 21 000 тисячі років до 23 000 років Це найдавніші відомі сліди людини на континенті. Радіовуглецеве датування проводили за допомогою насіння водної рослини Ruppia cirrhosa, яке знайшли в шарах над і під відбитками. Хоча дехто поставив під сумнів точність такої методики, нове дослідження підтвердило ці результати.

У новій статті вчені представили незалежне стратиграфічне дослідження. Археолог і геолог Університету Арізони Венс Холідей, зазначає, що його команда використала третє джерело радіовуглецю, яке знову дало вік у межах від 23 000 до 17 000 років. Зокрема, на одній з ділянок датування показало вік від 22 400 до 20 700 років.

Датування відбувалося на основі відкладень стародавнього озера Отеро, до яких безпосередньо примикає шар із слідами.

Було використано 26 нових радіовуглецевих датувань мулу в двох незалежних лабораторіях.

Вони підтвердили наявність озера/болота в названий період. В цій же місцевості знайшли сліди доісторичних тварин.

Якщо сліди справді настільки давні, це означає, що люди опинилися в Північній Америці ще до останнього льодовикового максимуму, коли масивні льодовики перекривали доступ до континенту з обох берегів. Навіть оцінка в 17 000 років суперечить традиційній теорії про міграцію через коридор без криги приблизно 14 000 років тому.



Сліди давніх людей на території США / Фото Геологічна служба США

Міграційні маршрути

Географ з Університету Свонсі Ніколас Фелстед, який не брав участі в дослідженні, вважає, що ці дані свідчать про існування кількох шляхів заселення Америки. На його думку, ранні люди могли рухатися вздовж узбережжя Тихого океану, перетинати острови Берингового моря або навіть дрейфувати океанами.

Карен Морено, палеобіологиня з Австральського університету в Чилі, звертає увагу на те, що нові висновки збігаються з даними з Південної Америки – зокрема, з таких місць, як Монте-Верде, Педра-Фурада чи Арройо-дель-Віскайно. Там також є ознаки людської присутності віком до 30 000 років.

Однак навіть найсильніші аргументи не позбавлені критики. У квітні було опубліковано дослідження, яке ставить під сумнів надійність самого радіовуглецевого аналізу, як методу, через так званий ефект "жорсткої води". Геоархеолог Девід Рейчал пояснює, що водні рослини, такі як Ruppia cirrhosa, можуть засвоювати старий вуглець з підземних вод, що спотворює результати датування, роблячи рослини під час аналізу "старшими", ніж вони є.

Модель, яку запропонували Рейчал та його колеги, показує, що Ruppia cirrhosa могла не рости на цій самій ділянці, де знайшли сліди, а бути принесеною водою. У такому випадку ефект "жорсткої води" міг би зберегтись і викривити реальні дати, зменшуючи достовірність висновків.

Потрібні додаткові підтвердження

Антрополог Бен Поттер з Університету Аляски зазначає, що навіть при підтвердженому віці слідів, залишається багато питань. Насамперед – чому за наступні 10 000 років не лишилося жодних інших слідів людської присутності. Він наголошує на важливості пошуку знарядь праці з тих часів чи інших артефактів, які могли б краще пояснити, ким були ці люди та яка їхня історія.

Хоч суперечки тривають, нове дослідження стало важливою віхою в дискусії про перших американців. І, схоже, це не останнє слово у багаторічній науковій суперечці.