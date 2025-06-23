Что известно

Более столетия научное сообщество считало, что первые жители Северной Америки – это представители культуры Кловис, которые прибыли на континент от 13 000 до 13 500 лет назад. Однако следы, найдены в Национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, заставили пересмотреть эту версию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

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В 2021 году исследователи впервые сообщили об отпечатках человеческих ног, возраст которых был оценен в диапазоне от 21 000 тысячи лет до 23 000 лет Это древнейшие известные следы человека на континенте. Радиоуглеродное датирование проводили с помощью семян водного растения Ruppia cirrhosa, которое нашли в слоях над и под отпечатками. Хотя некоторые поставили под сомнение точность такой методики, новое исследование подтвердило эти результаты.

В новой статье ученые представили независимое стратиграфическое исследование. Археолог и геолог Университета Аризоны Вэнс Холидей, отмечает, что его команда использовала третий источник радиоуглерода, который снова дал возраст в пределах от 23 000 до 17 000 лет. В частности, на одном из участков датировка показала возраст от 22 400 до 20 700 лет.

Датирование происходило на основе отложений древнего озера Отеро, к которым непосредственно примыкает слой со следами.

Было использовано 26 новых радиоуглеродных датировок ила в двух независимых лабораториях.

Они подтвердили наличие озера/болота в названный период. В этой же местности нашли следы доисторических животных.

Если следы действительно настолько древние, это означает, что люди оказались в Северной Америке еще до последнего ледникового максимума, когда массивные ледники перекрывали доступ к континенту с обоих берегов. Даже оценка в 17 000 лет противоречит традиционной теории о миграции через коридор без льда примерно 14 000 лет назад.



Следы древних людей на территории США / Фото Геологическая служба США

Миграционные маршруты

Географ из Университета Свонси Николас Фелстед, который не участвовал в исследовании, считает, что эти данные свидетельствуют о существовании нескольких путей заселения Америки. По его мнению, ранние люди могли двигаться вдоль побережья Тихого океана, пересекать острова Берингова моря или даже дрейфовать по океанам.

Карен Морено, палеобиолог из Австралийского университета в Чили, обращает внимание на то, что новые выводы совпадают с данными из Южной Америки – в частности, из таких мест, как Монте-Верде, Педра-Фурада или Арройо-дель-Вискайно. Там также есть признаки человеческого присутствия возрастом до 30 000 лет.

Однако даже самые сильные аргументы не лишены критики. В апреле было опубликовано исследование, которое ставит под сомнение надежность самого радиоуглеродного анализа, как метода, из-за так называемого эффекта "жесткой воды". Геоархеолог Дэвид Рейчал объясняет, что водные растения, такие как Ruppia cirrhosa, могут усваивать старый углерод из подземных вод, что искажает результаты датировки, делая растения во время анализа "старше", чем они есть.

Модель, которую предложили Рейчал и его коллеги, показывает, что Ruppia cirrhosa могла не расти на этом же участке, где нашли следы, а быть принесенной водой. В таком случае эффект "жесткой воды" мог бы сохраниться и исказить реальные даты, уменьшая достоверность выводов.

Нужны дополнительные подтверждения

Антрополог Бен Поттер из Университета Аляски отмечает, что даже при подтвержденном возрасте следов, остается много вопросов. Прежде всего – почему за следующие 10 000 лет не осталось никаких других следов человеческого присутствия. Он подчеркивает важность поиска орудий труда с тех времен или других артефактов, которые могли бы лучше объяснить, кем были эти люди и какова их история.

Хотя споры продолжаются, новое исследование стало важной вехой в дискуссии о первых американцах. И, похоже, это не последнее слово в многолетнем научном споре.