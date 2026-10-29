Готуйте серветки: сенсорний MacBook Pro нарешті вийшов

Компанія Apple офіційно анонсувала лінійку ноутбуків MacBook Pro із дисплеєм PROLED XDR. Новинки вперше в історії Mac отримали повноцінне сенсорне керування, тандемну OLED-матрицю та виріз Dynamic Island, проте помітно зросли в ціні.

Вперше з сенсорним дисплеєм: як влаштована панель PROLED XDR

Як повідомляє видання Macworld, нова лінійка представлена в модифікаціях із діагоналлю 14,2 та 16,3 дюйма. Головною особливістю пристроїв став тандемний OLED-дисплей, який поєднує два шари органічних світлодіодів.

Така конструкція дозволила досягти пікової яскравості до 2 000 ніт як для HDR, так і для SDR-вмісту, а постійна яскравість на весь екран становить 1 000 ніт. Контрастність сягає значення 10 000 000 до 1, що забезпечує глибокий чорний колір і захищає матрицю від вигорання статичних елементів інтерфейсу.

Екран підтримує змінну частоту оновлення ProMotion від 10 до 120 герців, а також фіксовані режими для монтажу відео. Колірне охоплення покриває стандарти P3, Adobe RGB та понад 80 відсотків Rec. 2020. Для роботи при яскравому освітленні виробник пропонує опціональне скло з нанотекстурою.



Сенсорний MacBook Pro / Фото Apple

Сенсорне керування та оптимізація в macOS

Сенсорні датчики інженери інтегрували безпосередньо в дисплейну панель, мінімізувавши затримку відгуку. Сенсор не замінює клавіатуру чи фірмовий трекпад, а доповнює їх: користувачі можуть гортати вебсторінки свайпами, масштабувати зображення розведенням і зведенням пальців або малювати просто на екрані. Аби конструкція залишалася стабільною під час дотиків, розробники посилили шарнір кришки ноутбука.



Новий сенсорний MacBook Pro дозволяє малювати пальцем на екрані / Фото Apple

В операційній системі macOS 27 Golden Gate передбачили спеціальні жести: вкладки браузера Safari збільшуються під час перетягування, а системні кнопки адаптуються до наближення пальців. Додатково 12-мегапіксельна камера Center Stage отримала вдосконалену цифрову стабілізацію, тому картинка під час відеодзвінків не тремтить, коли користувач торкається дисплея і трясе верхню кришку ноутбука.

Dynamic Island та повернення класичного логотипа

Замість звичного чубчика лептопи отримали інтерактивний острівець Dynamic Island, знайомий користувачам смартфонів бренду. У ньому відображаються сповіщення, фонові процеси, керування аудіоплеєром та виклики. Цей елемент також слугує точкою запуску для голосового помічника Siri AI та пошуку Spotlight. Ще однією помітною деталлю став фірмовий логотип Apple із підсвіткою на верхній кришці, який повернули в лінійку після тривалої паузи.



Сенсорний MacBook Pro отримав Dynamic Island замість чубчика / Фото Apple

Полегшений корпус, начинка та автономність

Ноутбуки отримали повністю перероблений корпус і скинули вагу. 14-дюймова модель важить 1,38 кілограма (на 227 грамів менше за попередника), а 16-дюймова версія має масу 1,82 кілограма, що зробило її легшою одразу на 317 грамів. Товщину пристроїв також зменшили, але не сильно – майже на міліметр.

Усередині встановлені процесори M5 Pro та M5 Max, на відміну від іншої версії MacBook Pro, яка вийшла 27 жовтня. Вона не має сенсорного екрана, але отримала новий процесор M6.

Обсяг об'єднаної пам'яті починається від 24 гігабайтів і в топових конфігураціях сягає 128 гігабайтів. Максимальну місткість SSD-накопичувача розширили до 16 терабайтів. Акумулятор забезпечує від 20 до 24 годин автономної роботи залежно від обраного чипа, а швидка зарядка відновлює до 50 відсотків енергії за 30 хвилин.

Оновлена акустична система з шести динаміків відтворює бас на 50 відсотків глибше. Набір портів включає слот для карток SDXC, роз'єм HDMI, комбінований аудіовихід 3,5 міліметра, порт живлення MagSafe 3 та три роз'єми Thunderbolt 5.

Ціни та доступність новинки

Замовлення на нові пристрої вже відкрили, а перші доставки покупцям стартують 6 листопада. Базова 14-дюймова версія з процесором M5 Pro стартує від 2 899 доларів, тоді як варіант на 16 дюймів коштуватиме від 3 399 доларів. Конфігурації з чипом M5 Max обійдуться щонайменше в 4 499 доларів та 4 799 доларів відповідно, що на 400 доларів дорожче за моделі без сенсорного шару.