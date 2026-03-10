Apple випустила macOS 264 beta 4 – що зміниться на Mac

Apple випустила четверту бета-версію macOS 26.4 для розробників і тестувальників. Оновлення повертає компактний режим вкладок у Safari, виправляє помилки з курсором під час зміни розміру вікон і додає нову функцію обмеження зарядки батареї.

Компанія Apple продовжує тестування майбутнього оновлення macOS. Вийшла четверта бета-версія macOS 26.4 для розробників, а трохи пізніше стала доступною і публічна бета з тим самим номером збірки. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Всі чутки про macOS 27, які ми маємо на цей час: що Apple готує для користувачів

Що нового з’явилося у macOS 26.4?

Однією з помітних змін стане повернення компактного режиму вкладок у браузері Safari. Apple прибрала цю функцію після релізу macOS 26 минулого року, але тепер вона знову з’явиться в системі.

Оновлення також усуває проблему з курсором під час зміни розміру вікон. Раніше він не відповідав формі кута вікна, через що виглядав зміщеним. Компанія вже повідомляла про виправлення цієї помилки в macOS 26.3, але згодом повернула її до списку відомих проблем.

Як пише Developer.apple, ще одна нова можливість – функція Charge Limit. Вона дозволяє встановити максимальний рівень зарядки акумулятора в діапазоні від 80% до 100%. Такий підхід допомагає зменшити зношування батареї і продовжити її термін служби. Подібна функція раніше була популярною серед сторонніх програм для Mac.

Крім того, система почне попереджати користувачів під час запуску програм, які працюють через технологію Rosetta 2. Apple поступово відмовляється від цієї системи сумісності та планує завершити її підтримку з виходом macOS 27.

Номер збірки четвертої бети macOS 26.4 – 25E5233c. Apple може додати й інші зміни перед фінальним релізом, тому розробники продовжують аналізувати код системи.

Які результати показує Apple M5 Max?

Перший результат тесту Geekbench 6 для 16-дюймового MacBook Pro з процесором M5 Max з'явився у базі бенчмарку 5 березня. Хоча цей результат поки не підтверджений офіційно, він демонструє рекордну продуктивність нового чипа Apple.

У тесті багатоядерної продуктивності модель M5 Max з 18-ядерним CPU набрала 29 233 бали. Це більше, ніж показник Mac Studio з процесором M3 Ultra, який має 32 ядра CPU і в середньому набирає 27 726 балів. Таким чином M5 Max став найшвидшим чипом Apple Silicon за багатоядерною продуктивністю. Крім того, він перевершив усі інші споживчі процесори для персональних комп'ютерів, представлені у базі Geekbench. Загалом результати тестів показують, що M5 Max забезпечує до 15% швидшу роботу CPU та до 20% швидшу графічну продуктивність у порівнянні з M4 Max. Це відповідає показникам, які раніше озвучувала Apple.