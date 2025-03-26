Величезна корональна діра на Сонці запустить магнітну бурю та полярні сяйва на Землі

Ударна хвиля сонячного вітру прибуде сьогодні ближче до вечора, кажуть учені. Корональна діра гігантських розмірів зараз спрямована на нас і випускає більше протонів, ніж зазвичай вивільняє зоря. Пояснюємо, як це працює і чи варто хвилюватися.

Ударна хвиля

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США опублікувало прогноз про магнітну бурю рівня G2. Це помірний рівень, який може спричинити незначні технологічні збої, такі як відключення радіозв’язку, додаткові струми в електромережах високих широт і збої в роботі GPS. Також може виникати потреба в корегуванні висоти супутників, щоб вони не впали в атмосферу, яка роздувається, а полярні сяйва з'являються на нижчих широтах, ніж зазвичай, пише 24 Канал.

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Корональна діра CH1279 зараз "дивиться" прямо на нас, займаючи більшу частину південної області сонячного диска. Вона торкається меншої діри CH1278, яка перебуває майже в центрі.

Корональні діри – це гігантські плями, створені магнітним полем Сонця. Вони пронизують сонячну корону, його зовнішню атмосферу. Такі об'єкти небезпечні тим, що можуть створювати короткі та екстремальні пориви сонячного вітру — постійного фонового потоку заряджених частинок, що викидаються Сонцем в усі боки. Сонце викидає цей "вітер" весь час на фоні, але коли утворюється корональна діра, вона дозволяє зоряній плазмі витікати швидше, збільшуючи її кількість. Тому зростає навантаження на магнітне поле нашої планети, якщо така діра обернена до нас.

На відміну від корональних викидів маси, які є короткочасними сплесками великої потужності, корональні діри є більш тривалими, але не такими потужними за своїм впливом.



Карта корональних дір на Сонці станом на 26 березня 2025 року / Фото NASA/Обсерваторія сонячної динаміки

З цього випливає пояснення ударної хвилі. Коли виникає корональна діра, вона починає випускати в космос більше протонів, які несуться крізь вакуум на більшій швидкості. У якийсь момент вони наздоганяють повільнішу плазму, яка була випущена Сонцем раніше не з корональної діри, й фактично підпирає її собою, штовхаючи вперед і об'єднуючись в один сильніший потік. Коли цей потік наштовхується на земне магнітне поле, виникає ефект, аналогічний до того, що відбувається під час корональних викидів маси.

Саме це зараз чекає й на нас. Учені очікують, що магнітна буря сьогодні може сягнути рівня G2, а також продовжиться завтра, 27 березня, на рівні G1. Ще кілька наступних днів ми перебуватимемо під впливом корональної діри, але з 28 березня, ймовірно, магнітної бурі не буде, оскільки випромінювання CH1279 не буде поєднуватися з попереднім випромінюванням Сонця.

В Україні ми навряд чи відчуємо наслідки цієї бурі, адже ми знаходимося південніше, ніж можуть дістатися полярні сяйва при такому рівні впливу.

Магнітометри поки що не показують прибуття ударної хвилі, а науковці не дають точних часових рамок. На момент написання цього матеріалу Kp-індекс (загальна кількість сонячного вітру) становить менше 2,5. Магнітна буря найнижчого рівня стартує з Kp 5.